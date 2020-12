Victoria zaragocista para agarrarse a la vida y volver a creer (1-0)

El Real Zaragoza venció al Lugo por un gol a cero en la noche de este sábado con un gol de Pep Chavarría -que necesitó la intervención del VAR para subir al marcador-, con lo que el nuevo técnico, JIM, que ya había debutado con victoria en la Copa en Torrelavega (tras prórroga), también se ha estrenado en Liga y en La Romareda ganando un partido que era vital para llegar a las Navidades con vida.

Era la primera final de las muchas que le esperan al técnico alicantino al frente del cuadro zaragocista y se solventó de la mejor manera posible, con la consecución de tres puntos vitales para seguir creyendo que el milagro de la salvación es posible. Con un solo partido de liga, JIM ya lleva las mismas victorias, una, que las que habían conseguido Baraja en diez encuentros o Iván Martínez en ocho.

Y lo consiguió sin cambios tácticos relevantes ni variando apenas la alineación, pues solo Zanimacchia y el Toro Fernández aparecían como novedades en el once titular respecto al anterior encuentro liguero en Gijón. JIM, que quiso quitarse importancia al acabar el partido al señalar que lo habían hecho todos los jugadores y que él no había hecho nada, realmente lo había hecho todo. Al menos en lo psicológico, que no es poco. En fortaleza mental, el equipo, con sus debilidades evidentes, ahora es otro. Ante el Lugo, jugadores que no daban una a derechas hasta ahora, como los propios Toro Fernández o Zanimacchia, esta vez se les vio diferentes, más sueltos, con más atrevimiento.Y todo ello sin que fuera precisamente el mejor partido de ninguno de los que saltó al campo, salvo Jair, que sí redondeó su mejor actuación hasta ahora.

No es el primer encuentro que se gana esta temporada, pero sí es el primero en el que se ve al equipo más fortalecido psicológicamente. Y eso se vio especialmente en la forma en la que se gestionó el marcador a favor a partir del gol Chavarría en el ecuador de la segunda parte. Quedaba todavía mucho partido por delante, más de veinte minutos, pero el aspecto táctico y anímico del conjunto aragonés era bien diferente al de otras ocasiones. Los de Juan Ignacio Martínez se mantuvieron firmes y el sufrimiento fue bastante controlado, pues apenas tuvieron ocasiones los lucenses en ese último tramo.



El choque arrancó con superioridad para los blanquillos, que pronto tendrían sus primeras llegadas sobre el área contraria. Primero con un remate de cabeza de Narváez y, poco después, con un gran testarazo de Jair Amador que se topó con una muy buena intervención de Cantero, que salvó a su equipo del uno a cero.

El conjunto aragonés siguió con el dominio del balón, ejerciendo a su vez una gran presión, y el minuto 16 tuvo que aparecer de nuevo el meta del Lugo para parar un disparo de Íñigo Eguaras. Pep Chavarria se quedó cerca poco después al recoger dentro del área un tiro de Francho. Los de Juan Ignacio no cesaron en sus acciones ofensivas. Los visitantes lo probaron en los últimos minutos de la primera parte, pero un inteligente Jair desbarató las dos ocasiones más claras para el Lugo, especialmente la de Gerard Valentín.

Nada más salir de vestuarios, Juanjo Narváez estrelló un excelente disparo con rosca en el larguero, quedándose muy cerca de abrir la lata en La Romareda. En el minuto 61, un remate de cabeza de Carlos Nieto no encontró portería. Los zaragocistas, con más llegadas, olían el gol, que cada vez estaba más cerca de subir al electrónico.

Lo hizo en el minuto 69 por mediación de Chavarria. Un gran pase de Eguaras conectó con el catalán dentro del área, que fusiló con su pierna izquierda para teledirigir el esférico con un gran remate cruzado por toda la escuadra y poner en ventaja a los hombres de JIM. Inicialmente se anuló el gol, por presunto fuera de juego del catalán, pero el VAR intervino para aclarar que el gol era legal y así pudo subir al marcador.

En la recta final, Cristian detuvo un claro remate de Juanpe, y el Real Zaragoza aguantó el uno a cero para hacerse con una fundamental victoria en el estreno de Juan Ignacio Martínez en LaLiga SmartBank con el cuadro blanquillo. Victoria para aferrarse a la vida y para volver a creer.

Real Zaragoza: Cristian, Vigaray, Francés, Jair, Nieto, Eguaras (Zapater, 76'), Francho, Chavarria (Larrazabal, 89'), Zanimacchia (Jannick, 83'), Narváez (Vuckic, 89') y G. Fernández (Iván Azón, 83').

CD Lugo: Cantero, Campabadal, Venancio, Pita, Ruiz, Torres (Escobar, 85'), El Hacen (Barreiro, 72'), Valentín (Juanpe, 58'), Rama, Chris Ramos y Carrillo (Herrera,72').

Goles: 1-0; Chavarria (min. 69).

Árbitro: Gálvez Rascón (comité madrileño). Amonestó a Jair (min. 64) y Chavarria (min. 88) por parte del Real Zaragoza; y a Torres (min. 12) y Valentín (min. 40) por parte del CD Lugo.



Tras la victoria conseguida frente al Club Deportivo Lugo, el nuevo entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba los tres puntos cosechados en el estadio de La Romareda: “Los tres puntos son importantísimos. Hay un pequeño parón del campeonato y esto viene muy bien a nivel de autoestima para los jugadores y para limpiar la mente. Hemos hecho un partido muy serio. El inicio, sobre todo, ha sido muy bueno para que el rival se sienta incómodo desde el minuto uno”.

El técnico explicaba el gran trabajo de sus futbolistas, ensalzando su nivel durante los 90 minutos y resaltando el sacrificio de estos: “Son los futbolistas con su actitud, con su esfuerzo y con su confianza los que han hecho eso. El fútbol es de los jugadores. El equipo ha estado tremendo en el aspecto psicológico, muy fuertes mentalmente”.

Por último, JIM alababa el papel de la afición zaragocista, que, aun sin poder estar presente en el estadio, acompañaba al equipo en el trayecto antes del choque, transmitiendo toda su fuerza para que el Real Zaragoza se hiciese con un triunfo vital: “Es muy emotivo. Desde que hemos salido del hotel, lloviendo, con personas esperando. Ese sentimiento es el que necesitamos de todo el mundo y con ese sentimiento tenemos que morir, porque el esfuerzo no se negocia. Ese momento de la llegada a La Romareda a los jugadores les da un plus. La energía de fuera también se transmite dentro”.

Los jugadores zaragocistas, tras vencer al Lugo, están ya de vacaciones de Navidad y volverán al trabajo el próximo día 26, para empezar a preparar el primer choque del año 2021, que tendrá lugar en Cartagena el sábado día 2 de enero a partir de las 20,30 h.