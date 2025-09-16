El VAR y la desesperante impotencia ofensiva hacen que el Real Zaragoza siga sin ganar (0-0)

Es verdad que el VAR, en el que estaba el ínclito Ávalos Barrera, fue tristemente decisivo en el empate a cero final en la noche de este lunes entre el Real Zaragoza y el Albacete, al decantarse en dos polémicas decisiones, una en cada tiempo, en contra de los intereses del conjunto aragonés.

En la primera parte le birló a los de Gabi un penalti que el colegiado vasco Daniel Palencia Caballero sí había señalado, por una mano del central Pepe Sánchez, no muy despegada del cuerpo, pero tampoco pegada del todo. Jugada gris, petición de consulta en el monitor y el árbitro que cambiaba de opinión.

En la segunda mitad, el VAR negó la consecución de un gol a los zaragocistas, que inicialmente no se había concedido. Instantes después se comprobó que la pelota, cuando la rechazaba Lizoain ya había entrado del todo; pero lo confuso de una acción en la que Saidu es el último en tocar, en fuera de juego, hizo que una interminable revisión de más de cinco minutos acabase con la decisión de que el tanto no subiera al marcador. Lo que se dilucidaba es quién tocaba antes el balón, si Insúa o Neva, y en qué circunstancias. Al final, de nuevo se quedaba el conjunto aragonés con un palmo de narices.

Pero, dicho esto, aunque pudo llegar el gol del triunfo como consecuencia de alguna de esas dos acciones, lo cierto es que no sirve tampoco de excusa para justificar que el equipo siga en descenso con sólo tres puntos de quince disputados. El Real Zaragoza aburre, desespera e incluso irrita. Es, en definitiva, insoportable. No juega a nada.

Gabi, que ya empieza a ser de esos entrenadores que ve un partido diferente al que ve todo el mundo, no estará muy descontento, a pesar de la nueva demostración de impotencia vivida este lunes en el Ibercaja Estadio. En la previa del partido había dicho, textualmente: “Me pongo el reto menor de dejar la portería a cero. Si ganamos, mucho mejor”. Pues qué felicidad… Al menos, eso sí lo consiguió. Lo de la portería cero, por primera vez en esta temporada. Lo de ganar tendrá que esperar a otra ocasión.

Tanto el conjunto aragonés como el manchego cumplieron, en definitiva, su objetivo de salida, no encajar goles, pero ante la portería rival estuvieron negados y firmaron un 0-0 que fue la felicidad de los pobres, ya que deja a ambos en puestos de descenso tras un partido para olvidar. Ambos conjuntos siguen sin ganar tras cinco jornadas y la presión para unos y otros empieza a pesar como una losa por la necesidad de sumar de tres en tres.

Los zaragocistas salieron más incisivos buscando sorprender en los primeros minutos y queriendo tener el balón, pero su rival supo contener las acometidas, aunque mostró demasiados desajustes defensivos a lo largo de todo el encuentro.

La primera ocasión local la creó el siempre peleón Dani Gómez, que nunca da un balón por perdido, y su intento de disparo salió rebotado a Francho, que desde lejos intentó sorprender, sin éxito, a Lizoain.

El equipo de Alberto González buscaba con verticalidad hacer transiciones largas cuando recuperaba el balón en defensa, aunque con escaso acierto, lo que permitía a los blanquillos tener el control del juego buscando sorprender a los visitantes.

Pasado el primer cuarto de hora, una contra del Albacete bien llevada por Morcillo hasta la línea de fondo creó peligro, pero ya dentro del área dejó un balón que sus compañeros no engancharon bien.

Los errores de uno y otro propiciaban algunas ocasiones que no terminaban de llegar a concretarse, hasta que poco antes de la media hora Raúl Guti puso un centro que remató Kodro al poste, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Poco después, un toque entre Sebas Moyano y Dani Gómez que impactó en un brazo de Pepe Sánchez llevó a señalar penalti al colegiado, pero la revisión de la acción en el VAR le hizo rectificar.

Los defensores del Albacete concedían espacios a Dani Gómez, al que buscaban constantemente sus compañeros. Y a los 42 minutos estuvo a punto de costarles muy caro, pero el delantero blanquillo cruzó en exceso un centro-chut.

El Albacete no estaba dispuestos a dejar a su rival el control del juego y Escriche peleó un balón a Saidu que obligó a Adrián a salir hasta el borde del área para evitar el peligro. En la siguiente acción, fueron los locales los que, en un lanzamiento de falta, pusieron en apuros a Lizoain.

A los 70 minutos un saque de esquina terminó con un balón colgado al área pequeña que saltó a rematar Insua, en pugna con Neva, tocó levemente Saidu y sacó Lizoain con todo el balón dentro. Más de cinco minutos se prolongó la decisión desde el VAR, que señaló fuera de juego del jugador zaragocista.

Recién entrado en el terreno de juego, Pau Sans se fue hasta el fondo y su centro largo le llegó a Francho, que remató mal con el exterior del pie. Y en la acción siguiente del Alba fue Valverde el que estuvo a punto de dar un susto a Adrián.

En la recta final del partido, que se prolongó hasta el minuto 99, a ambos equipos les pesó en exceso el esfuerzo y el 0-0 fue el pobre botín que consiguieron.

Real Zaragoza 0: Adrián Rodríguez; Francho, Saidu, Insua, Pomares (Sebastia, min.83); Paulino (Valery, min.63), Akoukou, Raúl Guti (Keidi Bare, min.46), Sebas Moyano (Pau Sans, min.81); Kodro (Soberón, min.63) y Dani Gómez.

Albacete 0: Raúl Lizoain; Fran Gámez, Pepe Sánchez (Javi Moreno, min.46), Vallejo, Neva; Lazo (Puertas, min.64), Riki, Meléndez (Villar, min.93), Morcillo (Valverde, min.82); Escriche (Jefté, min.64) y Medina.

Árbitro: Daniel Palencia (Cte. Vasco). Amonestó a Akoukou, por el Real Zaragoza, y a Pepe Sánchez, Neva y Vallejo, por el Albacete. Expulsó con tarjeta roja a Chus Herrero, entrenador ayudante del Real Zaragoza, en el minuto 38.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.704 espectadores. Hizo el saque de honor el arquero Andrés Temiño, reciente doble campeón del mundo en arco recurvo individual y mixto en Gwangju (Corea del Sur).