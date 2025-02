Tropiezo del Casademont ante el UCAM (79-88)

Derrota de Casademont, 79 a 88, ante el UCAM Murcia, un rival directo del que solo les separaba una victoria en la clasificación en la lucha por alcanzar la octava plaza. Los murcianos alcanzan así a los de Fisac en la tabla. Ambos equipos se quedan empatados con un balance de 9 victoria y 10 derrotas con el basketaverage favorable a los murcianos que también habían ganado en el encuentro de ida.

Los zaragozanos no tuvieron su tarde y ya empezaron mal en el primer parcial. UCAM mostró un mayor acierto desde el triple y un juego más dinámico. Pronto, los de Sito Alonso lograron una ventaja de 10 puntos, 9 - 19, con el acierto de Kurucs y de un ex rojillo como Dylan Ennis. Los de Fisac anotaron un parcial de 4 a 0, pero pronto los murcianos volvieron a acertar de tres para terminar el primer parcial con 11 puntos de ventaja: 13 - 24.

Los rojillos tampoco comenzaron nada bien en el segundo cuarto, tardando 3 minutos en anotar y teniendo pérdidas de balón que facilitaban a los visitantes poder abrir una ventaja cada vez mayor en el marcador. Así, los de Sito Alonso llegaron a una máxima de hasta 15 puntos antes del descanso: 22 - 37. La recta final del segundo cuarto estuvo marcada por las personales y en el acierto desde el tiro libre también fue el UCAM el que rindió a un mejor nivel para irse a vestuarios con una renta de 14 puntos: 30 - 44. Un descanso al que los rojillos llegaron con un bajísimo porcentaje (10%) de acierto desde el triple.

Tras el descanso, mejoró momentaneamente el Casademont su juego en ataque con un ritmo más rápido que permitió a los de Fisac anotar un parcial de 8 a 2 que reducía la ventaja de los murcianos a los 8 puntos: 38 - 46. No duro mucho esa mejoría y los de Sito Alonso volvieron a echar mano de su superioridad por fuera para abrir distancias, de nuevo desde el triple, con 9 puntos de Gates (máximo anotador del partido) para llegar al 41 - 57. UCAM logró una renta de hasta 20 puntos (41 - 61) y antes de finalizar el cuarto, llegaron los primeros puntos de Bango (entre los rumores de su salida del equipo) para afrontar la recta final del encuentro con un 47 a 63 en el marcador.

Los rojillos no pudieron hacer nada en los últimos minutos y la ventaja del UCAM siguió aumentado hasta una máxima de 22: 49 - 71. Los de Sito Alonso no bajaron el nivel en defensa y Diagne terminó descalificado tras cometer cinco personales. Los tiros libres anotados por los de Fisac no fueron suficientes para poder tener opciones de remontada. Spissu con un triple y dos tiros libres logró reducir la desventaja rojilla a 8 puntos (79 - 87), pero ya sin tiempo para poner en aprietos al UCAM que se llevó el partido por 9: 79 - 88.

El Casademont suma así la segunda derrota del curso en ACB ante la Marea Roja. Ahora, toca pensar de nuevo en Europa. Ya con el pase a cuartos de la FIBA Europe Cup garantizado, los de Fisac reciben este miércoles a las 20:30 horas al Tofas Bursa para pelear por el liderato del grupo.