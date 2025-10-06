Logroño vibra con un fin de semana repleto de deporte: Desde la maratón internacional hasta los agónicos empates en fútbol

Las calles de Logroño han vivido un fin de semana de gran ambiente deportivo, que ha tenido como uno de sus eventos centrales la maratón internacional Ciudad de Logroño. La prueba ha contado con 2.500 inscritos en sus distintas modalidades. En la distancia reina, la victoria ha sido para Andres Barrio y Esther Rodríguez. Por su parte, Marc Lluveras y Arrate Mintegui se han impuesto en la media maratón, mientras que Rodrigo Vicente y Marta Castroviejo han sido los vencedores en la carrera de 10 kilómetros.

Victorias en balonmano, derrotas en baloncesto

En la Liga Asobal, el Balonmano Ciudad de Logroño ha estrenado a su nuevo patrocinador con una importante victoria frente al Alicante por 33-29, un triunfo que aporta tranquilidad al equipo. Su técnico ha destacado que el equipo puso "la intensidad necesaria" y que, aunque hay margen de mejora, se han visto cosas que no aparecieron en jornadas anteriores. En la Liga Guerreras, el Grafometal Sporting La Rioja también ha sumado un nuevo triunfo tras imponerse al Zonzamas de Lanzarote por 26-19.

La jornada no ha sido positiva para el baloncesto riojano. En la Liga Femenina Challenge, el Bosonit Unibasket ha caído en casa ante el Domusa por 55-67. En el estreno de la Segunda Federación masculina, se han registrado dos derrotas, el Clavijo ha perdido en su visita al Ponferrada por 84-76, y el Logrobasket lo ha hecho por la mínima (73-72) ante el Iraurgi.

Fútbol: empates agónicos y una victoria clave

En la Liga F, el DUX Logroño ha conseguido un trabajado empate a uno contra el Granada. Las riojanas, que fueron por debajo en el marcador, lograron la igualada gracias a un gran gol de la argentina Falfán. El cuerpo técnico ha señalado que el equipo fue superior y que, aunque el objetivo era la victoria, "un punto es un punto" que les permite salir de los puestos de descenso.

En Segunda Federación, la Unión Deportiva Logroñés ha rescatado un punto en el minuto 96, al empatar de penalti (1-1) frente al Real Unión en un encuentro donde mereció más por dominio y ocasiones. Una sensación similar ha dejado la Sociedad Deportiva Logroñés en su empate a uno ante el Gernika, hasta el punto de que su entrenador, Adrián Cantabrana, ha afirmado que sienten haber perdido dos puntos.

Por otro lado, el Náxara ha empatado a uno en La Salera contra el Eibar B, en un partido donde se adelantó por medio de Orodea. La gran alegría de la jornada la ha protagonizado el Alfaro, que ha logrado una enorme victoria por 1-0 ante el Utebo, líder de la categoría, gracias a un gol de Aguado en el minuto 32.

Pelota, Copa del Rey y otros resultados

En la pelota profesional, dentro del torneo del Cuatro y Medio, Javier Zabala ha logrado una sufrida victoria ante Darío por 22-19, lo que le clasifica para la liguilla de cuartos de final, donde se medirá a Peña, Altuna y Laso. En la Serie B, Rubén Salaverri ha quedado eliminado al perder de forma contundente ante Esquiroz.

En la fase previa de la Copa del Rey, el Alberite no ha podido remontar y queda fuera del torneo, pero tres equipos riojanos sí estarán en el sorteo de la próxima ronda, UD Logroñés, SD Logroñés y Náxara. Su rival saldrá de un equipo de Primera Federación o de Segunda División. En Tercera División, destacan las victorias de Anguiano, Varea y Calahorra B, mientras que en Juvenil División de Honor, la UD Logroñés y el Villegas han sufrido sendas derrotas.