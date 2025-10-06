Marina Subirats Martori, investida Doctora Honoris Causa por la UGR

Marina Subirats Martori ha sido investida como Doctora «Honoris Causa» por la Universidad de Granada en una ceremonia que ha tenido lugar el viernes 3 de octubre en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.

El título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada a Marina Subirats Martori se otorga a propuesta del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la UGR. Marina Subirats Martori (Barcelona, 1943) es pionera en la construcción del modelo coeducativo en España, y continúa siendo un referente clave en el avance de la coeducación, promoviendo un sistema educativo más justo e igualitario para las futuras generaciones.

El acto ha sido presidido por el rector de la UGR, Pedro Mercado, y ha contado con la participación de Margarita Sánchez Romero, vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales; Inmaculada Marrero Rocha, vicerrectora de Internacionalización; Juan Manuel Martín García, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado; y María del Carmen García Garnica, secretaria general de la UGR.

La profesora Victoria Robles Sanjuán ha intervenido en el acto como madrina de la doctoranda Marina Subirats.