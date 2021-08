El público regresa a La Romareda con certificado COVID

Más de 500 días después, el público regresa a las gradas de La Romareda para ver un encuentro del primer equipo del Real Zaragoza. El último partido en el que los aficionados blanquillos pudieron ver a su equipo fue ante el Deportivo de la Coruña en el mes de febrero de 2020, antes de que estallase la pandemia. Durante este año y medio, los aficionados han podido volver al estadio municipal de forma puntual para ver a las categorías inferiores zaragocistas, pero el acceso de público para el deporte de élite había seguido totalmente restringido hasta ahora.

Así, el Trofeo Carlos Lapetra ante el Getafe de este miércoles 4 de agosto será el primer partido con público para el Real Zaragoza desde que el coronavirus apareciese en nuestras vidas. El público vuelve pero, eso sí, no lo hace de la forma habitual. Solo podrán acceder a La Romareda los aficionados que tengan un certificado de vacunación COVID que acredite haber recibido las dos dosis de la vacuna. En su defecto, también se podrá aportar un certificado que acredite no estar vacunado completamente por haber pasado el virus recientemente, en los últimos seis meses. De momento, no se ha contemplado poder acceder al estadio con una prueba diagnóstica negativa.

Además, dado que el aforo está limitado al 75%, solo podrán acceder a La Romareda aquellos aficionados que sean socios del Real Zaragoza. No se abre el acceso al público en general ni hay venta de entradas. Los socios deberán acceder con su abono digital, el denominado passbook, que pueden descargar en el área del abonado online de la web del Real Zaragoza. Además de todo esto, en esa área de abonados online se debe firmar una declaración responsable con una antelación de, al menos, 24 horas antes del partido.

La excepción son los abonados que sean menores de 12 años y no hayan entrado todavía en el circuito de vacunación. En su caso, será suficiente con aportar una declaración responsable. Puedes descargarla, aquí. Otra limitación es la prohibición de comer en el estadio. Solo se podrá beber agua. Los aficionados podrán acceder cada uno con una botella de agua sin tapón.

