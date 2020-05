Las piscinas de Zaragoza no se abrirán hasta el mes de julio

El Ayuntamiento de Zaragoza descarta que las piscinas municipales puedan abrir el 6 de junio. La siguiente fecha prevista es julio. Pero todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las medidas que decrete el Ministerio de Sanidad. De cualquier forma, el área de Deportes ya prepara un protocolo con medidas de seguridad y cambios en los aforos si fuese sea necesario, tal y com ha detallado Cristina García, concejala de Deportes.

"Hasta que no tengamos noticias del Ministerio de Sanidad que marquen un poco el aforo que pueden albergar las piscinas, pues no podemos tomar una decisión", explicaba. Añadía, además, que "ya estamos trabajando en ello" y que "otro de los puntos importantes es el de las zonas de desinfección que vamos a incrementar" y que "otra de las posibilidades que se está barajando es la posibilidad de poder hacer turnos en las piscinas". Eso sí, hay que "ser prudentes a nivel de vestuarios porque no sabemos si los podremos abrir y saber también que pasará con los bares".

FINAL DE LA ACB

Cristina García, además, también habló sobre la posibilidad de que Zaragoza acoja la final de la ACB en el Príncipe Felipe. Y es que la capital aragonesa se sigue postulando para ser la sede de la final de la Liga ACB de baloncesto esta temporada. Se jugará entre los equipos que se ocupaban los 12 primeros puestos de la clasificación cuando la Liga tuvo que suspenderse por el estado de alarma.

Diez ciudades han anunciado su candidatura a albergar esta cita. Gran Canaria o Tenerife parten como favoritas, pero Zaragoza es otra de las candidatas con su equipo, el Casademont, como uno de los clasificados. La ACB y el Ministerio de Sanidad serán quienes tomen la decisión. Cristina García, concejal de deportes.

Cristina García, concejal de Deportes, durante una rueda de prensa. | MIGUEL G. GARCÍA

García hablaba en estos términos: "Nos parece interesante, aunque sea a puerta cerrada. El Príncipe Felipe reúne las condiciones adecuadas y Zaragoza es una ciudad que por ubicación encaja a todos los clubes. Eso sí, estamos todos limitados a las directrices de sanidad y a que nos autoricen a celebrar este evento y, sobre todo, a que la seguridad prime por encima de todo".

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS

Zaragoza Deporte devuelve la parte proporcional de las cuotas de los cursillos municipales y adelanta el 100% de las ayudas para clubes de base. Los más de 10.000 usuarios de estos cursos recibirán en los próximas días información del proceso y en el mes de junio se les reintegrará la cuantía correspondiente.

Además, el Consejo de Administración de la sociedad municipal ha aprobado la concesión de ayudas a entidades de base y al deporte escolar. Por su parte, la convocatoria de apoyo al deporte escolar se ha resuelto con la concesión de ayudas para 342 grupos, por una cuantía total de 52.668 euros.

Esta línea de ayudas está dirigida a Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de centros escolares públicos o concertados y, excepcionalmente, a los Consejos Escolares de centros de primaria y secundaria que colaboren en el fomento del deporte escolar como medio para mejorar la educación integral.