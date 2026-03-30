Un espléndido Real Zaragoza se impone al viento y a un diezmado y superado Racing (2-0)

Dani Gómez, agradece a Francho Serrano la asistencia que le permitió marcar el primer gol de la tarde y abrir el camino a la victoria zaragocista

El Real Zaragoza sigue firme en su lucha desesperada por lograr la permanencia de la mano de David Navarro y consiguió este domingo en el estadio modular una más que meritoria victoria por dos a cero ante el líder Racing de Santander. El conjunto aragonés, arropado por una afición que ya vibra cuando su equipo juega en casa, convertida por fin en el hogar que pedía el técnico, supo sobreponerse al vendaval de viento y minimizó a los cántabros, que venían con muchas bajas y que en ningún momento mostraron porqué encabezan la tabla clasificatoria.

Como ya sucediera dos semanas antes frente al Almería, en el mismo escenario, con el mismo resultado final y con un desarrollo de partido muy similar, con el equipo que lucha por evitar el descenso mostrándose superior al que pretende el ascenso directo, los dos goles llegaron en el tramo final, logrados por Dani Gómez y, en propia puerta, Sangalli.

El Real Zaragoza, que ya depende de sí mismo para salvarse, adelanta al Huesca y se coloca decimonoveno, es decir, el primero de los que ocupan plaza de descenso. Pero muy cerca del Valladolid, que está a tres puntos, mientras que Leganés y Cádiz están a cinco.

En una tarde muy marcada por el fuerte cierzo, el duelo comenzó dominado por el Racing, que con el viento a favor disparó sin peligro y con poca puntería hasta tres veces al marco defendido por Esteban Andrada en los primeros cinco minutos.

Sin embargo, el Zaragoza supo templar el partido y las ocasiones más claras las tuvo el conjunto local, que casi se pone por delante en el minuto 16, cuando Jon Ezkieta evitó 'in extremis' que entrara en la portería un rechace de Manu Hernando.

Un cuarto de hora después, Ezkieta volvió a hacer una excelente intervención para detener un disparo de Francho Serrano, que erró con todo a favor desde muy cerca tras recibir un magnífico centro raso de Rober González.

Y ya en el minuto 41, el centrocampista extremeño también fue protagonista con otro gran pase que sirvió a Dani Gómez, cuyo disparo se fue a córner.

En un encuentro accidentado, condicionado por el viento y con la grada encendida, la voluntad del conjunto aragonés fue imponiéndose a la calidad de los cántabros.

En consecuencia, aunque la primera parte concluyó con 0-0 en el marcador, daba la sensación de que los locales merecían ir por delante, pues estaban logrando apaciguar a un peligrosísimo rival y que Ezkieta fuera el jugador más destacado de los visitantes.

El técnico del Racing, José Alberto López, movió ficha e introdujo a Sergio y Maguette por Aldasoro e Íñigo para una segunda parte en la que el conjunto cántabro salió más dominante.

Pero las interrupciones y molestias de los jugadores continuaron en la segunda mitad con acciones como la que obligó a poner un aparatoso vendaje en la cabeza a Pablo Insua tras recibir un golpe de Andrada en el minuto 54.

En la incertidumbre y el desorden, el Zaragoza, que mantenía su once inicial en el campo, volvió a coger impulso y primero fue Hugo Pinilla el que disparó para lograr un córner en el minuto 60.

Y dos minutos después, un tiro de Rober se fue lamiendo el poste tras recibir un buen balón de Pinilla, que había completado una gran jugada individual con la que dribló a varios rivales.

Finalmente, en el minuto 74, Dani Gómez introdujo a placer el balón en la portería, después de que Ezkieta despejara un disparo de Pinilla y Francho sirviera en bandeja el rechace al delantero en el área pequeña.

Con la afición volcada en el Ibercaja Estadio, el gol en propia puerta de Marco Sangalli puso la puntilla al duelo en el 87, un 2-0 que llegó después de un centro endiablado de Keidi Bare que rubricó una victoria vital para el Zaragoza.

Real Zaragoza 2: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Keidi Bare, Saidu (Mawuli, min. 82), Francho (Cuenca, min. 76), Rober, (Toni Moya, min. 87) Hugo Pinilla (Tasende, min. 76); Dani Gómez (Kodro, min. 86).

Racing de Santander 0: Jokin Ezkieta; Mario García, Facu, Manu Hernando, Javi Castro (Sangalli, min. 82); Íñigo (Maguette, min. 46), Damián (Diego Fuentes, min. 75), Íñigo Vicente, Aldasoro (Sergio, min. 46), Andrés; Santi Franco (Villalibre, min. 64).

Goles: 1-0. M.74: Dani Gómez; 2-0. M: 87: Sangalli (p.p).

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Keidi Bare (m. 30), Insua (m. 84) y Aguirregabiria (m. 91) del Real Zaragoza y a Javi Castro (m. 21), Íñigo Vicente (m. 43) y Santi Franco (m. 45) del Racing de Santander.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 16.105 espectadores.