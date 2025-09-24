¿Qué diría Francisco de Goya de este Real Zaragoza?

"Nuestro Real Zaragoza ha pasado de las épocas luminosas, como yo también las tuve en mi pintura, con ese color, esa viveza, ese espíritu, esos paisajes y esos retratos que desprendían vida, a otro tipo de tonos y colores más oscuros que a mí también me acompañaron a lo largo de mi existencia", empieza comentando Goya, encarnado por Augusto González Emperador (B Vocal).

"Los caprichos, que también los ha habido en nuestro club, esos caprichos de alguno o algunos, y también disparates, cuyas consecuencias se siguen sufriendo, espero que no nos lleven ni a los desastres, ni a las pinturas negras, ni a la oscuridad más absoluta", señala nuestro gran pintor.

"¿Sabe lo que le digo? Que lo podríamos solucionar si los que mandan en esto, que son los de siempre, y con los que ya me tuve que batir en mi tiempo, dejasen que el pueblo, es decir, la afición, pintase más que ellos", concluye don Francisco.

Ya como Augusto, el cantante de B Vocal nos explica que ha representado ya unas cuantas veces a Goya. La última, el sábado pasado, en Fuendetodos, localidad natal del pintor aragonés, en la 11ª edición de la Fiesta Goyesca, en la que también estuvo presente el gran artista Antonio López, autor de la estatua de Goya que ya luce en la localidad. “Para mí es un orgullo haber sido su modelo para que él hiciera la estatua”, comenta Augusto González Emperador.

AGE Augusto González Emperador, en plena actuación, caracterizado como Francisco de Goya

B Vocal, por otra parte, es noticia porque el grupo celebra su 30 aniversario con un disco-libro, con 17 temas y muchas imágenes inéditas, llamado “Cantando a los 30”, el mismo título que da nombre a su espectáculo conmemorativo de todos estos años de trayectoria. En Zaragoza, les podremos ver los próximos días 7 y 8 de octubre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

“Para nosotros, es un orgullo, en una disciplina como la nuestra, para un grupo como el nuestro, poder estar representando a nuestra tierra en todo el mundo durante tantos años, en tantos lugares y siendo profesionales de un arte tan bonito como el de la música, el espectáculo, el humor... Y hacer felices a las personas, que al final es lo que se lleva la gente cuando viene a nuestros espectáculos, felicidad pura...”, apunta Augusto.

“Vamos a ir de gira por Austria, Italia, Francia... También por África... con un espectáculo con muchas imágenes en una gran pantalla en la que vamos a meter a la gente en nuestra música y en nuestras vidas. La gente lo va a disfrutar muchísimo y lo estamos preparando mejor que nunca. Vamos a traer lo mejor de nuestra historia a la Sala Mozart en estos Pilares”, concluye el cantante de B Vocal.