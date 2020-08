Baraja: "Ascender es el objetivo que todos nos planteamos en este reto"

La Romareda ha acogido la presentación oficial de Rubén Baraja como nuevo entrenador del Real Zaragoza. En su puesta de largo, el míster ha sido claro: "Ascender es el objetivo que todos nos planteamos en este reto. Hay un equipo comprometido, sólido, fuerte y competitivo. Es un reto apasionante intentar lograr que el Real Zaragoza vuelva a estar entre los mejores equipos de España".

Durante su presentación, el míster ha hablado sobre cuál quiere que sea su estilo sobre el terreno de juego. Asegura que buscará que el Real Zaragoza "sea protagonista, genere ocasiones y marque la diferencia cuando tenga el balón en su poder". Además, el vallisoletano el conjunto blanquillo "es un club que representa mucho en el fútbol español es un gran reto y una oportunidad que queremos aprovechar".

"Me vais a escuchar continuamente decir que no busco excusas, siempre pienso que a partir del trabajo se puede crecer", decía este viernes en sala de prensa, y añadía que "debemos ser certeros para ser competitivos y hacer un equipo con unas características muy definidas, para ser un equipo difícil y tener la regularidad necesaria para estar más cerca del objetivo".

ENTRADAS Y SALIDAS

Baraja considera que hay una "buena base" para trabajar en el Real Zaragoza, pero se ha referido a varios nombres. Especialmente, a los que parece que no seguirán el curso que viene en el conjunto aragonés. Al ser interpelado por Raúl Guti decía: "Me gustaría contar con él pero es algo que no está en nuestra mano, el buen rendimiento siempre genera la atracción de otros equipos y es una posibilidad que está ahí".

Rubén Baraja en el vestuario del Real Zaragoza. | TINO GILTINO GIL

Sobre Dani Lasure, su continuidad tampoco parece demasiado clara tras su vuelta de cesión. El técnico ha avanzado que hablará con él para saber su deseo para el futuro. “Ha crecido en esta casa desde abajo, hablaremos con él y valoraremos qué es lo mejor para su futuro, bien sea aquí o en otro lugar”, ha explicado.

Y respecto a Shinji Kagawa, el técnico ha dicho algo parecido. "Es un jugador con una gran calidad y que ha hecho muy buenos partidos de playoff. Nosotros tenemos que valorar lo que él quiera decidir y tampoco me gusta mucho personalizar en jugadores, pero hay que valorar cada situación, porque es un gran jugador. Son situaciones que valoraremos con Lalo y a partir de ahí avanzaremos", ha sentenciado.

