Así suena el remix del himno del Real Zaragoza: "Es la piel de gallina antes de cada partido"

Alberto Andreu, DJ y productor de Zaragoza, ha realizado una versión dance del himno del Real Zaragoza. Su lanzamiento este mismo lunes ya está teniendo repercusión entre las redes sociales de la afición zaragocista. Se trata de un remix dance que según Andreu, nace "como un homenaje al club y a la ciudad".

Aunque el Real Zaragoza no está atravesando su mejor momento deportivo, Alberto Andreu afirma que con este himno busca "crear un cántico de unión que conecte con todas las generaciones de aficionados".

"Se le da un toque moderno, pero manteniendo la esencia" Alberto Andreu DJ

El lanzamiento además, se produce pocas semanas después de que haya empezado la actual temporada y unas semanas antes de las Fiestas del Pilar de Zaragoza con el objetivo de que esta nueva versión se pueda convertir en una de las canciones más tarareadas de las próximas fiestas. Con este movimiento, se busca que el remix suene en cada rincón de la ciudad durante las próximas semanas, uniendo la pasión por el club con el espíritu festivo de Zaragoza.

Se trata por tanto de una versión actualizada del himno del Real Zaragoza que sigue siendo perfectamente reconocible en este remix. Para Andreu este es su proyecto "más personal y ambicioso hasta la fecha: una reinterpretación dance del himno oficial del Real Zaragoza".

“El himno del Real Zaragoza es sagrado, es la piel de gallina antes de cada partido”, afirma Alberto Andreu. “Creía que era un buen momento para proponer una actualización, dándole un toque más moderno pero manteniendo siempre intacta la esencia de la original. Mi objetivo era crear una versión que no solo celebre nuestra historia, sino que se convierta en un cántico de unión para que todos podamos cantar a una sola voz en la nueva Romareda”, asegura.

Esta no es la primera vez que Andreu realiza el remix de un himno. Ya lo hizo, con gran éxito, cuando lanzó su propia versión dance del himno de San Lorenzo de Huesca.

DJ ALBERTO ANDREU Alberto Andreu versionando el himno de San Lorenzo en Huesca

La canción remix del himno del Real Zaragoza no solo está disponible en Youtube, sino también en plataformas de audio como Spotify.