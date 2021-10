¿Cuáles son los síntomas de un ictus y cómo detectarlo a tiempo?

El año pasado se produjeron 2.070 casos de ictus en Aragón. Cada año, 17 millones de personas sufren un ictus, por su culpa mueren 6 millones de personas en todo el mundo y los accidentes cerebro vasculares son la principal causa de discapacidad en medio millón de personas. Hablamos de una enfermedad que se podría prevenir en el 90% de los casos con unos hábitos de vida saludables, llevando una dieta equilibrada, descansando lo suficiente… sobre todo entre los 40 y los 60 años.

Si la población hiciera caso de estos consejos, según los expertos, se podrían evitar el 34% de los casos que se prevé que haya hasta el año 2030. Y es que una de cada cuatro personas van a sufrir un ictus en lo que le queda de vida.

Según el estudio “Perspectivas sociales y de género en torno al ictus en Aragón” que ha presentado en las Cortes la doctora Elena Muñoz, neuróloga del Hospital Clínico 'Lozano Blesa' de Zaragoza, en un 12% de los casos, los pacientes no acudieron o no contactaron con ningún profesional sanitario cuando empezaron a notar los síntomas. Ademas, casi la mitad de los afectados no conocía la forma de prevenir un ictus y en un 70% de los casos, no siguieron ningún proceso de rehabilitación posterior.

Los expertos nos recuerdan en este Día Mundial del Ictus, la importancia de prevenir esta enfermedad y saber detectarla a tiempo para lograr reducir su impacto. Para ello es vital conocer sus síntomas: Las principales señales de alerta son alteraciones del habla, pérdida de fuerza en las extremidades y pérdida de visión en un ojo o en ambos. La edad sigue siendo el principal factor de riesgo para sufrir un ictus seguido de la hipertensión arterial.

