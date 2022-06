¿Quieres adoptar una mascota? Visitamos el Centro Municipal de Protección Animal

Un verano más se repite la irresponsable conducta de algunas personas que abandonan a sus mascotas para irse de vacaciones. Es algo que ya están notando en el Centro Municipal de Protección Animal. Solo esta semana han llegado hasta allí 10 perros, pero solo 2 han sido adoptados así que el centro se encuentra al límite de su capacidad.

"Sí que hay un incremento. Ha aumentado el número de animales que han entrado en los últimos días. En verano suelen incrementarse los abandonos por vacaciones, cambios de domicilio... De todas formas, aunque el abandono se incrementa en verano es un goteo constante a lo largo de todo el año. Muchos de ellos proceden de familias a las que les surge algún problema y deciden no seguir haciéndose cargo del animal sea por motivos económicos o de salud", nos cuentan Patricia Bernad, veterinaria, y Alba López, jefa de unidad de proteccion animal y también veterinaria.

Uno de los perros alojados en el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza / ANNA ABAD

Además de familias que deciden no seguir haciéndose cargo de su mascota, hay otras vías por las que estos animales llegan al Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza: "Hay gente que llama a Policía Local informando de que hay animales abandonados en la vía pública. El servicio de recogida se hace cargo del animal. Si no está identificado y no podemos contactar con sus dueños, el animal entra en nuestro centro. También hay casos a través de servicios sociales de animales que pertenecían a personas que han sido ingresadas en un psiquiátrico o que han fallecido".

Perro en adopción en el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza / ANNA ABAD

La mayoría de los animales que llegan al Centro Municipal de Protección Animal pueden tener problemas de deshidratación o desnutrición si han pasado mucho tiempo en la calle. Son pocos los casos de maltrato, aunque en algunos ocasiones también se reciben animales en estas circunstancias procedentes de decomisos realizados por Policía Nacional o Guardia Civil.

En total hay 148 animales actualmente en el Centro Municipal de Protección Animal. Son 92 perros y 55 gatos. En gatos estamos "saturados, no cabe ni uno más", nos dice López. Con este centro colabora una guardería externa donde hay 60 perros.

Actualmente hay 55 gatos en el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza / ANNA ABAD

Además hay otros 15 perros y 50 gatos que se encuentran en casas de acogida. "Generalmente son animales que necesitan cuidados por enfermedad o por edad, como gatos lactantes. Las casas de acogida les cuidan hasta que se adoptan. Las acogidas pueden ser por un máximo de 6 meses y después se da a esas familias la opción de adoptar al animal de forma definitiva", nos cuenta Bernad.

El 80% de los perros abandonados son de razas peligrosas, por lo que se hace un llamamiento a la responsabilidad. No solo se debe tener en cuenta la edad o aspecto del animal, sino sobre todo su carácter. En este sentido, adoptar un animal adulto también tiene sus ventajas. "Muchas veces la gente se fija más en el físico del animal, pero nos deberíamos fijar en las necesidades tanto de la familia como del perro, además del carácter. Hay personas más sedentarias que pueden adoptar un perro tranquilo, mientras que otras más activas pueden optar por un perro con el que hacer ejercicio. Adoptar un animal adulto también tiene sus ventajas como que ya se sabe su carácter o si pueden tener alguna enfermedad".

Muchos de los perros que llegan al Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza son de razas peligrosas / ANNA ABAD

En la web municipal zaragoza.es puedes ver fotos de todos los animales que hay en adopción y reservar cita previa en el centro municipal de protección animal.

