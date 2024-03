La reflexión de un joven de Zaragoza tras una decepción amorosa que todos aplauden en TikTok: "Lo acepté"

¿Alguna vez le has confesado tus sentimientos a una persona y te ha respondido con la frase "me gustas mucho, pero no quiero nada serio"? Es algo que le ha sucedido a un vecino de Zaragoza que cuenta su historia en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral y en el que muchos están reaccionando por encontrarse en la misma situación.

Una de las decisiones más cruciales de nuestra vida es la elección de pareja. Si escogemos con buenos criterios, es probable que eso nos facilite la existencia. Si elegimos mal o invertimos nuestro tiempo y energía en algo que no prospera, nuestra vida amorosa puede convertirse en un agujero negro.

El amor es una de las emociones más agradables y satisfactorias. Sin embargo, cuando no es correspondido, este sentimiento puede convertirse en una verdadera tortura. Y es que, cuando el afecto no es recíproco, nuestra autoestima puede verse seriamente dañada, y un cúmulo de miedos y frustraciones se apoderen de nosotros.

Esperar que los demás nos den lo que creemos merecer puede ser un arma de doble filo. Además, no afrontar correctamente el rechazo o la indiferencia de una persona puede llegar a generarnos problemas emocionales. Si el foco de tus ilusiones no te corresponde, no te angusties, lo que sientes es normal y pasará de largo.

Una decepción amorosa

Conoces a alguien, conectáis hasta tal punto que saltan chispas, y durante meses hacéis planes juntos sin cesar. Vais al cine de verano, a un festival de música, de acampada, e incluso sales de fiesta con sus amigos y él con los tuyos. La cosa se pone seria, o al menos eso parece por cómo evoluciona la relación. Pero no hay compromiso.

Las no-relaciones son esas historias en las que una de las partes quiere formalizar y convertirse en pareja y la otra parte prefiere continuar sin definir nada. Las explicaciones más comunes suelen ser: "No estoy preparado para una relación" o "no quiero nada serio en este momento de mi vida".

Los humanos establecemos vínculos sociales y amorosos a lo largo de nuestras vidas. Estos vínculos pueden ser más fuertes o más débiles en función de diversos factores, como pueden ser las circunstancias personales. A veces, existen vinculaciones en las que sólo hay un participante, el cual proyecta hacia la persona deseada una serie de expectativas.

Nos cuesta expresar nuestras emociones y cuando entra en juego otra persona, todavía más. Las malas experiencias, las ideas preconcebidas sobre el amor como una posesión y no como una forma de libertad, y el hedonismo han hecho mella en las relaciones. Cuando te sinceras y le dices a alguien que te gusta, te expones a que no sienta lo mismo.

La reflexión de un joven de Zaragoza

El problema es que muchas veces da miedo sacar el tema, por si la otra persona no está en el mismo punto porque eso podría tener una consecuencia muy directa: romper. El caso de este joven de Zaragoza fue algo así. Ambos se dejaron claro lo que querían y una de las partes no estaba preparada para seguir adelante a otro nivel.

Así lo detalla en este vídeo de la cuenta de Nacho Lahorga. Es bueno recordar que cada uno es el protagonista de su vida y que tomamos decisiones pensando en el bienestar propio. Este joven se resignó con la situación y su forma de enfocar el problema ha levantado muchos comentarios en el vídeo.