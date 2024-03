En Tiempo de Juego siempre pasan cosas...e incluso hasta surge el amor: "No os voy a olvidar nunca"

"Nuestros oyentes son para comérselos". Esa es una expresión que se escucha con frecuencia en Tiempo de Juego porque tenemos a los mejores oyentes del mundo, y gracias a vosotros, este programa es líder de la radio deportiva del fin de semana.

Este pasado sábado 9 de marzo, vinieron al estudio dos de esos oyentes, Laura y José Manuel, que se conocieron gracias a este programa. Para esta ocasión acudieron al programa junto a su hija Claudia de 8 años. En el siguiente audio podrás escuchar la historia de amor de estos oyentes: "Tenemos que saludar a alguien muy especial para nosotros".

Los limones

Hace años, surgió un grupo en la red social Facebook que se llamaba 'Los limones'. Un grupo de apoyo principalmente a Paco González, pero también a todo el equipo de Tiempo de Juego, que llegaba a su nueva casa tras la salida de la Cadena SER.

En el año 2010, y más concretamente en octubre de ese año, miembros de ese grupo vinieron al estudio a compartir un rato de radio junto a Paco y a Pepe.

Visita de 'Los limones' a Tiempo de Juego

Por aquel entonces, Paco González, realizó una promesa unos días antes: Si la página de Tiempo de Juego alcanzaba los 50.000 seguidores antes de una fecha, se tatuaba un limón en directo en el estudio mientras dirgía y presentaba el programa. Y así sucedió el día de la visita de 'Los limones'. En el siguiente vídeo puedes ver cómo Paco se tatuaba un limón en directo.

Agradecimientos de Paco González

Numerosos mensajes de agradecimientos son los que ha dado Paco a este grupo de 'Los limones' a lo largo de este tiempo, y uno de ellos fue en el año 2017, cuando Tiempo de Juego se convertía en líder por primera vez del EGM, tanto los sábados como los domingos.

"La culpa es vuestra. Si no hubieras hecho la pagina de fb, y no hubierais montado tanto ruido, no estaríamos ahora en la obligación de celebrar el EGM. Y el viernes tendremos resaca, que si un brindis por Pepe que es un mito, otro por no-sé-quién, que le echó un par para venirse y se lo merece.... y asi hasta 50, o más...... La culpa es vuestra. Por estar ahí desde el primer día, aunque a muchos no os apeteciera girar el dial", comenzaba la publicación en la página de Tiempo de Juego en Facebook.





Agradecimiento de Paco González a 'Los limones'

Historia de amor

Dentro de ese grupo de 'Los limones' se encontraban Laura y José Manuel, que como confesaron este sábado en Tiempo de Juego, se conocieron gracias a esa página de Facebook y se conocieron personalmente cuando vinieron al estudio en aquel 2010, el día del tatuaje de Paco: "No nos conociamos de nada".

Fue a partir de ese día cuando siguieron hablando y se dieron los números de teléfono, como señaló José Manuel, y fue en el año 2013 cuando se casaron.

Laura y José Manuel se conocieron gracias a Tiempo de Juego

"Hola!! Aquí los limones recién casados. Queríamos mandar un fuerte abrazo a toda la familia de Tiempo de Juego, ya que ésto no habría pasado sin vosotros. Ah! Ayer Hevia dijo que no nos conocía, pero está equivocado. Estábamos en el estudio el día del tatuaje de Paco González! De hecho nos conocimos ese día. Muchísimas gracias por mencionarnos ayer en el programa, fue muy emocionante! Aquí os dejamos una foto de nuestro día. Un beso!!!", escribió Laura en redes sociales el día de su matrimonio.

Ahora la pareja vive en León, de donde es Laura, y tienen una niña de 8 años que se llama Claudia. "Todos los días que puedo escucho el programa", señalaba la pequeña.

Como confesó Paco González durante este tramo del programa sobre el grupo de 'Los limones': "No os voy a olvidar nunca".

