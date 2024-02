La emotiva carta de amor de un hombre a su esposa tras 70 años juntos: "Llorando me tienen"

El romanticismo, por suerte, sigue predominando en muchas relaciones.

Hoy en día, y pese a que cada vez más parejas reniegan del día de San Valentín, aún hay quienes deciden mantener viva la llama. Ramos de flores, bombones, cenas románticas, cartas de amor... el 14 de febrero es siempre un día que celebrar. Independientemente de que seas de esas personas que aseguran que se trata de un día "comercial" y creado por las empresas con el fin de buscar beneficios económicos, siempre hay quienes buscan un día para celebrar realmente el amor.

No importa que lleven dos meses, dos años, 15 o incluso 70. Y es que el amor no tiene edad y nunca es tarde ni mal momento para que la persona con la que estás o la persona a la que más quieres, precisamente, sepan que los quieres. En una época en la que las relaciones tienen a durar relativamente poco, aún hay quienes que creen en el amor verdadero. En el amor que dura toda la vida.

Todo esto viene porque a través de X, la antigua red social Twitter, la usuaria @Luciaa_ltf ha compartido una fotografía de la carta de amor que su abuelo ha escrito a su esposa tras pasar más de media vida juntos.

La emotiva carta de amor de un hombre a su esposa: "Llorando me tienen"

Como ya venimos contando, la joven ha compartido una fotografía de la carta de amor. "La nota de mi abuelo a mi abuela tras 70 años juntos (Acompañada de flores, por supuesto)", ha escrito la mujer. A continuación, en la fotografía puede verse un pequeño pedazo de papel manuscrito.

"Todo mi amor, mi vida y mi felicidad para ti, porque te pertenecen desde el día que me dijiste 'sí' a nuestro noviazgo", escribió el hombre.





Un mensaje que no solo se hizo viral (acumula más de tres mil 'retuits'), sino que también ha sido aplaudido por muchos usuarios de dicha red social. "Madre mía, es precioso", escribió una seguidora, a lo que la nieta de los protagonistas aseguró: "Llorando me tienen".

No han sido, desde luego, los únicos mensajes que ha recibido el post: "Dios mío, qué bonito se quieren", "Ese abuelo podría ser yo a mis 25"; "Qué hermoso, qué ternura tus abuelos" o "Aspiro a tener este amor en la vida" son otras de las muchas respuestas que recibió la fotografía. No obstante, no son todos y como ellos, una larga lista de jóvenes (y no tan jóvenes) emocionados porque, en el fondo y aunque sea complicado creerlo en los tiempos que corren, aún existe el amor verdadero y para siempre.

La emotiva despedida de un vecino tras 42 años en el edificio

Siendo sinceros, hay personas que tienen una sensibilidad que no estamos acostumbrados a ver. Y siendo realistas, nuestros más mayores son capaces de agradecer hasta los detalles más mínimos. Tanto que sus palabras, muchas veces, consiguen conmocionarnos. Esto ocurrió hace unos meses con un hombre que abandonaba su edificio tras 42 años viviendo en él.

Se trató de la despedida de José Ignacio, quien con una sencilla, pero emotiva carta en una de las zonas comunes de edificio, acompañada de una foto de él mismo, dijo adiós a varias décadas de altibajos, vaivenes, discusiones y buenos momentos con todos los propietarios e inquilinos de su edificio.





"Hola vecinos", comenzaba la carta de este hombre. "El viernes me ingresan en la residencia de ancianos y estos son mis últimos tres días aquí. Quería agradeceros por siempre haber sido respetuosos conmigo y haberme tratado con cariño. Haber vivido aquí 42 años de mi vida ha sido un placer", asegura José Ignacio.









"Echaré de menos las blancas escaleras, recoger una carta del buzón cada mañana e incluso los niños que jugaban tocando a los timbres por la noche", enumeró el hombre. No obstante, y pese a este emotivo adiós, agregó: "Voy a estar bien. Espero que esta comunidad tan bonita que hemos creado siga existiendo muchas generaciones más".

Finalmente, se despedía así: "Os quiere, José Ignacio". Debajo, una fotografía de él, sonriendo a la cámara y con una enorme sonrisa de oreja a oreja.