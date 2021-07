'Guardia Civil 24/7' Capítulo 2: MONTAÑA

Una de las actividades preferidas por muchos aragoneses es sin duda realizar alguna escapada a la montaña. Aragón cuenta con unas montañas extraordinarias para realizar todo tipo de deportes: senderimo, escalda, barranquismo...etc. Pero también son habituales los accidentes de montaña. La mayoría son accidentes leves pero no hay que olvidarse de que se han registrado 7 fallecidos en accidente de montaña en los últimos tres meses.

Los encargados de ayudarte si sufres un accidente en la montaña, los primeros que van a acudir son la Guardia Civil de Montaña. Lo cierto es que este verano y desde que se liberaron las resctricciones se ha notado un auge en los rescates de montaña especialmente desde finales de junio y principios de julio, como nos contaba el Teniente Santiago Gómez de la Guardia Civil que aclara que no es que la gente esté menos preparada sino que hay más personas disfrutantdo de la montaña. En realidad son datos muy similares a los de otros años en estas mismas fechas. Eso si, los accidentes aumentan sobre todo los fines de semana.

El Teniente Gómez cuenta qué pasa cuando reciben un aviso de rescte en el 112. “Recabamos la información y decidimos que medios utilizar o como afrontar el rescate”. Pero las cosas no son tan fáciles “al final un rescate es una continua toma de decisiones. Nosotros podemos decidir hacer una cosa, creemos que puede ser sencillo, que vamos a entrar con el helicoptero por un sitio y luego por la metorología o por lo que sea cambian las circusntancias y hay que proceder de otra manera”.

Los rescates más comunes son los que se producen por accidentes de personas que realizan senderismo. Es la atividad también más sencilla pero también la que más se realiza porque no requiere materiales especiales o tener un conocimiento muy amplio. “Al final suelen ser lesiones sencillas en lugares de fácil acceso. Lesiones de tobillo o de rodillas o también deshitracioines o agotamientos” explica el teniente.

Para evitar un accidente en la montaña lo primero es no subestimar a la propia montaña. “Hay que se rmuy humilde con la montaña y saber renunciar cuando las condiciones no son favolrable”. La Guardia Civil ofrece consejos que pueden salvarnos la vida. Consultar la meteorología , llevar material adecuado o salir a una hroa prudente par evitar golpes de calor. El teniente Gómez resalta también la prevención a la hora de realizar bajadas en barrancos. Hay que consultar el estado del barranco. “Puede tener un caudal muy alto por alguna tormenta. Pueden ser peligrosos”. Además para cualquier tipo de actividad en la montaña aconseja contratar a un guía profesional, de esta forma nos divertiremos más y estaremos mucho más seguros. “Un pequeño accdiente si voy solo en una zona de no cobertura y no pasa nadie, puede suponer pasar una noche en la montaña y no es agradable para nadie”.

LA GUARDIA CIVIL DE MONTAÑA

La Guardia Civil de Montaña tiene su origen en 1967 cuando se crean las Unidades de Esquiadores – Escaladores que tenian como objetivo los rescates en montaña y la vigilancia de los pasos fronterizos en los Pirineos. En 1981 se reorganiza el Servicio creándose los actuales Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM).

En esa década comienza también en algunas zonas del Pirineo una intensa actividad de barranquismo que requirió la correspondiente evolución de los especialistas de montaña. Y a partir de ahí la Guardia Civil tiene que ir adpatándose a las distintas actividades que se van realizando cada vez más. Desde espeleología hasta escalada o actividades en ríos o lagos. Debido a la dificultad orográfica de las zonas de actuación, los rescates también necesitan la colaboración frecuente del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

