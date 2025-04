Turolenses que pudieron conocer el Papa Francisco hablan en COPE: "Nos pidió que seamos hermanos"

En estas últimas horas estamos recabando distintos testimonios de aragoneses que mantuvieron un encuentro con el Papa Francisco.

La delegada de Manos Unidas en Teruel, Alicia Esparza, formó parte de un grupo de Manos Unidas que fue recibido en audiencia por su santidad el Papa Francisco por motivo del 65 aniversario de nuestra organización. Alicia ha pasado por COPE y nos ha contado lo que supone que Su Santidad reconozca el trabajo que hace la ONG: "Es un reconocimiento al trabajo de tantas mujeres que nos han precedido. Son 65 años de lucha contra el hambre desde aquellas mujeres de Acción Católica pioneras".

En ese sentido, Francisco destacó la figura de la mujer que contribuyó a crear hace 65 años la asociación pública femenina española que trabaja para combatir el hambre, el subdesarrollo y la falta de educación en los países de América, África y Asia. Con esto se queda Alicia del encuentro: "¿Y usted da limosna?", preguntaba el Papa a quienes recurren a él para recibir el perdón de los pecados. "Generalmente me dicen que sí. Y usted cuando da limosna, ¿mira a los ojos a la persona a la que da la limosna? No sé. ¿Y usted le toca la mano o tira la moneda y después hace así? Si vos no lo mirás a los ojos al mendigo, si vos no le tocás la mano, tu limosna no vale nada, porque no sale de tu corazón, sale sólo de tu bolsillo", respondió el Papa Francisco.

Para Alicia, ha sido "el mensaje radical que me traigo para los voluntarios de la delegación, para toda la gente que trabajamos en Manos Unidas y también, pues para mi familia y para todos los sois amigos. El Papa nos pide que seamos cercanos, que seamos iguales, que nos sintamos hermanos".

Los alumnos del colegio diocesano las viñas

Hace algo más de un año, el Papa Francisco mantuvo, tras una de las Audiencias generales de los miércoles, un encuentro con un grupo de turolenses, del Colegio diocesano 'Las Viñas', que estaban visitando la ciudad estos días.

Una jornada muy especial para estos ciudadanos turolenses que en su visita al Vaticano tuvieron el privilegio de poder compartir estos momentos con el Santo Padre. Francisco, que se acercó en silla de ruedas, volvía a demostrar que pese a los problemas de salud que arrastraba en esos meses, seguía intentando mantener su agenda y estando cerca de la gente.

Algo que a buen seguro no olvidará esta pequeña representación de turolenses, encabezada por Don José Antonio Satué, guardará en la memoria con especial cariño por lo emotivo de la situación.

el obispo de teruel y albarracín recuerda su figura en cope

Además, en los micrófonos de COPE, el obispo de Teruel y Albarracín, José Antonio Satué, ha expresado su conmoción por la muerte del Papa Francisco, a pesar de conocer su delicado estado de salud. Ha recordado sus primeros encuentros con el pontífice desde 2015, destacando su cercanía y gestos paternales, como cuando agradeció personalmente una cruz artesanal elaborada por presos de Teruel.

Satué ha subrayado el compromiso de Francisco con una Iglesia inclusiva, recordando su insistencia en que “la Iglesia no es una aduana” y su repetido “todos, todos, todos” como signo de acogida universal. También ha valorado decisiones valientes del Papa, como la inclusión de mujeres en puestos de responsabilidad y la apertura hacia la bendición de uniones no tradicionales.

Otro aspecto central de su pontificado ha sido la sinodalidad: promover la participación activa de todos los bautizados en la vida eclesial. El Papa defendía que el Espíritu Santo actúa en todo el pueblo de Dios, no solo en la jerarquía, y que los pastores deben, a veces, seguir al rebaño.

En el ámbito global, Francisco se consolidó como una figura ética de referencia, especialmente en contextos de polarización. El obispo evocó momentos emblemáticos, como su solitaria oración en la Plaza de San Pedro durante la pandemia, su defensa de los migrantes y su encíclica Laudato si, que impulsó la conciencia ecológica.

Finalmente, Satué ha invitado a vivir este momento con esperanza, recordando que la Iglesia sigue guiada por el Espíritu más allá de las figuras humanas, y que la fe asegura que "lo mejor está por venir".