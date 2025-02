Los problemas que están generando las obras de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto

No llevamos ni una semana desde que empezaron las obras del tren que conecta Zaragoza-Teruel-Sagunto y ya tenemos varias polémicas abiertas.

Durante las obras se ha suprimido la estación del Cabañal en Valencia, punto de llegada y salida de muchos estudiantes turolenses, cuyo abono gratuito se ha anulado sin opción a renovarlo. Lo que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha calificado de “inaudito”: "Me parece una falta de previsión. Voy a ponerme en contacto con los responsables de renfe para que encuentren una solución y una salida. Porque no puede ser que haya una serie de usuarios que se hayan visto perjudicados por la falta de previsión de algo que es sentido común, y espero que se solucione lo antes posible".

Pero hay más. La ansiedad para no quedarse sin billete, más la reducción de plazas. El primer día se ofertaron 70 plazas por viaje mientras que en los trenes son 180. Para que te hagas una idea de la situación ahora mismo. Si te quieres ir un viernes de Teruel a Zaragoza con el transporte alternativo de RENFE, y volver el domingo, o lo haces este fin de semana o ya no podrás hacerlo hasta el Viernes Santo, 18 de abril. Hemos hablado con un chico que suele hacer ese viaje y se ha quedado sin poder coger billete para las próximas semanas de momento: "Ahora que aún no han sacado todas las plazas que tenía el tren, estoy sin billetes a casa. Y hasta que no las habiliten no las voy a poder conseguir. Para mi es un follón, y no tengo claro qué voy a hacer".

Él se suele ir los viernes en el tren, ahora autobús, que sale en torno a las 3 de la tarde. El problema viene con el regreso de Zaragoza a Teruel el domingo: "Lo han adelantado un poco, pero vas a tener que llegar más tarde. Si antes llegaba a las 23:00, ahora será a las 23:30".

A estas denuncias se han sumado las de Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Aseguran que la alternativa es insuficiente. Su portavoz es Manolo Gimeno: "Para cubrir las 1292 plazas diarias de tren que había, harían falta 13 autobuses, lo que parece lejos de los propósitos de Renfe".

Además, denuncian que no hayan considerado la brecha digital a la hora de que los más mayores cojan un billete. Desde RENFE aseguran que los bonos desde la estación del Cabañal se devolverán con la fianza, para poder sacarse desde Valencia Norte y que se ampliarán las plazas. Pero vamos, ya lo ves, que la primera semana con el transporte alternativo está siendo, digamos, complicada.