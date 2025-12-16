Joaquín Juste, presidente de la Diputación de Teruel: "Sánchez debería convocar elecciones si no hay presupuestos"

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste, ha realizado un balance positivo del año 2025 en una entrevista en el programa Herrera en COPE en Teruel. Juste ha destacado la aprobación de un presupuesto histórico que superará también en 2026 los 100 millones de euros y ha repasado los principales retos y proyectos para la provincia.

Un presupuesto para mejorar la provincia

El presupuesto de la DPT para 2025 y 2026 busca, en palabras de Juste, "mejorar la vida de la gente", con un foco especial en la inversión en los 975 kilómetros de carreteras provinciales. Además, se han implementado los fondos para que los ayuntamientos puedan cumplir con sus obligaciones y prestar un mejor servicio a la población.

El adelanto electoral en Aragón no afectará a los convenios ya firmados con el gobierno regional, garantizando la continuidad de los proyectos en marcha. Sobre la coalición de gobierno en la DPT con Teruel Existe y el Partido Aragonés, el balance es "bueno", ya que se ha logrado aprobar los presupuestos "en tiempo y forma", un hecho que Juste ha calificado de histórico. "Hay que pactar, hay que cerrar acuerdos, hay que llegar a puntos medios", ha señalado sobre la dinámica de gobernar con dos socios.

Grandes proyectos para 2026

De cara a 2026, el principal reto será ejecutar el presupuesto, que contempla inversiones históricas en carreteras y un potente plan de abastecimientos de agua. Sobre este último punto, Juste ha asegurado: "Vamos, con este año, a adjudicar todos los sondeos que quedan pendientes en la provincia de Teruel".

El presidente también ha celebrado el crecimiento demográfico de la provincia, que a 1 de enero de 2025 alcanzó los 135.743 habitantes, su mayor cifra en nueve años. La estrategia para combatir la despoblación, ha explicado, es garantizar los servicios en todo el territorio.

Que la gente viva donde quiera, pero que reciba el mismo nivel de servicios, tiene que ser nuestro objetivo" Joaquín Juste Presidente de la Diputación Provincial de Teruel

"Aquello de que la gente viva donde quiera, pero que reciba el mismo nivel de servicios, tiene que ser nuestro objetivo", ha declarado Juste, quien defiende que la gente joven decide emprender y establecerse en los pueblos cuando las administraciones invierten y existen actividades económicas que generan empleo, como ocurre en el entorno del aeropuerto.

Un año histórico para Teruel

Juste se ha mostrado optimista ante un 2026 que se prevé histórico para Teruel, con la llegada del grado de medicina, la puesta en marcha de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, la construcción de un búnker de radioterapia y la expansión del aeropuerto. "Se ha cumplido con lo prometido", ha afirmado, reconociendo la labor del gobierno de Jorge Azcón.

Finalmente, preguntado por la situación política nacional, Juste ha sido tajante al afirmar que Pedro Sánchez "debería convocar elecciones" si no logra aprobar los presupuestos. En su opinión, es la única forma de evitar "sufrir el chantaje continuo de los nacionalistas" y tener un gobierno que no se limite a "ocupar un puesto sin gobernar".