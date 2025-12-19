El futuro de la cirugía ya es presente en Teruel: el Hospital Universitario Obispo Polanco estrena su robot quirúrgico

La cirugía robótica ya es una realidad en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel. Según ha informado el Gobierno de Aragón, el centro hospitalario ha comenzado a utilizar esta tecnología esta misma semana con dos intervenciones: una cirugía oncológica de colon y una cirugía de vesícula, ambas a cargo del equipo de Cirugía General y Aparato Digestivo.

La actividad quirúrgica con el robot continuará de forma intensiva antes de finalizar el año. Ya hay programada una intervención de hernia de hiato, una limpieza ganglionar en recaídas de cáncer ginecológico, otra cirugía de vesícula y una reconstrucción de estoma. Próximamente, se sumarán a su uso los servicios de Ginecología y Urología.

Un salto cualitativo para el equipo

El doctor José Noguera Aguilar, jefe de Cirugía General del hospital, ha expresado la satisfacción del equipo: "Es un día de enorme alegría para todo nuestro equipo. La robótica era algo que estábamos esperando y hoy ya es una realidad en nuestro hospital y en nuestra ciudad".

La cirugía robótica nos aporta un nivel superior de calidad" Doctor José Noguera Jefe de Cirugía General del Hospital Universitario Obispo Polanco

Para el especialista, este avance "nos aporta un nivel superior de calidad". Según Noguera, en procedimientos oncológicos, donde es fundamental una limpieza ganglionar precisa y la preservación de nervios, "el beneficio para el paciente es muy notable".

El doctor Noguera también ha explicado que en la planificación se ha querido "diversificar los procedimientos para adquirir la mayor experiencia posible". Ha matizado que, aunque no todos los casos son candidatos, se estudia "cada situación de forma individual para poder hacer el abordaje más adecuado".

Impacto muy positivo en el centro

La supervisora de Enfermería del Bloque Quirúrgico, María Teresa Tolos Marín, ha destacado el "gran impacto en positivo" de esta incorporación. "La llegada de esta tecnología tan avanzada a nuestro hospital, que es un centro pequeño, ha supuesto una gran alegría", afirmó, subrayando la implicación de un "equipo joven de profesionales de Enfermería" para aprender y mejorar la asistencia.

Precisión y supervivencia: las claves del robot

La cirugía robótica ofrece una magnificación de la imagen y una precisión en los movimientos que permiten trabajar con mayor meticulosidad. Esto se traduce en una limpieza más completa en la cirugía oncológica, suponiendo un extra de beneficio en supervivencia para el paciente desde el primer día. La incorporación de esta tecnología refuerza el compromiso del Hospital de Teruel con la innovación, anticipando su uso en el futuro hospital de la ciudad.

El robot quirúrgico es el modelo Versius, desarrollado por la empresa británica CMR Surgical y distribuido en España por MBA Surgical Empowerment. Se trata del segundo robot para tejidos blandos más utilizado en el mundo, con más de 40.000 procedimientos realizados internacionalmente que respaldan su seguridad y eficacia.