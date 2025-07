Más de 2.000 personas piden recuperar frecuencias de la línea Alcorisa-Andorra-Zaragoza

Conforme vamos conociendo el nuevo mapa concesional de transportes por carretera, vamos conociendo más historias de vecinos de pueblos que pierden las conexiones con las grandes ciudades. En este caso, es la línea de autobús Alcorisa-Andorra-Zaragoza.

Antes esta ruta se hacía sin transbordos. Ahora, tienen que parar en Híjar por lo que aumenta su tiempo de viaje. Pero ya no es solo que tarden más, es que tienen menos frecuencias. Antes había 5, ahora, 2: uno a las 7:30 y otro a las 17:00. Vamos, que si no tienes coche y quieres ir de Alcorisa a Zaragoza, o madrugas o si eso, te vas por la tarde y llegas a la capital aragonesa para las 19:30-20:00. Por ello, Teruel Existe ha recabado unas 3.000 firmas para reestablecer la línea.

Gerardo Villarroya, concejal de Teruel Existe en Alcorisa, ha afirmado que “hemos recogido las firmas entre todos los pueblos por los que pasa la línea de autobús que sale de Alcorisa a Zaragoza pero que atraviesa también Andorra, Alloza y más pueblos de afluencia a esa línea. Con los cambios en las líneas, hay que hacer transbordo, pero además también perdimos una de las frecuencias, ahora son 2, y lo que venimos pidiendo es que se deje de reducir los servicios que se dan porque eso al final sirve de argumento para decir que las personas no lo usan, y no lo usan porque el servicio no es de calidad. Al final se convierte en un círculo vicioso”.

Antonio Donoso, concejal de Andorra por Teruel Existe: “Ya no solo es el tiempo que se pueda perder en los transbordos, sino la debilidad que tienen las personas vulnerables, porque hay que sacar online los billetes y a veces llegan a Híjar y como no lo habían hecho, se quedaban tiradas en tierra. Eso es muy estresante para la gente mayor."

Pero asegura que "también afecta a los jóvenes, porque los fines de semana tenían una línea para volver al pueblo y ahora con el cambio de horarios, ya no les sale a cuenta. Si antes volvían a las 7 de la tarde de su casa a Zaragoza, ahora la salida es a las 3 o a las 4. Hemos notado que ahora muchos jóvenes no vuelven al pueblo en fin de semana porque les resulta muy incómodo. Esto sucede desde finales del año pasado, y como dijeron desde dirección general de Transportes que se iba a solucionar, y vimos buena voluntad, pues hemos retrasado las protestas. Pero pasan los meses y los vecinos se quejan, las personas mayores sobre todo. Porque no solo son los mayores los que lo sufren: cuando se deterioran los transportes son sus familiares y amigos los que se tienen que coger permisos de los trabajos, dejar cosas suyas para ayudar a sus ancianos. Es que estábamos bien, en ese momento queríamos mejores servicios, claro, pero con el cambio hemos ido a mucho peor. Para eso son las firmas, para que nos dejen como estábamos como mínimo”, remata Donoso.

transportes lo desmiente

La Dirección General de Transportes del Gobierno autonómico ha emitido un comunicado para desmentir esta información. En este, aseguran que "ya existe una frecuencia con la que comunicarse de manera directa entre estas tres localidades con Zaragoza de manera directa y sin transbordos que sale a las 7:30 de Alcorisa y llega a Zaragoza a las 9:40".

Además, garantizan que existe otra frecuencia que sale desde Alcorisa a las 17:00 y realiza un transbordo de apenas 5 minutos en Híjar a las 18:00 para llegar a Zaragoza a las 19:35. Este transbordo "mejora notablemente el que había anteriormente por el que había que esperar 45 minutos en Hijar para coger el autobús que venía de Alcañiz. Estas dos son exactamente las mismas frecuencias que había para ir a Zaragoza desde estas tres localidades antes de la implantación del nuevo mapa concesional".

Sostienen que "la conexión Alcorisa-Zaragoza por Lécera nunca fue una ruta de única concesión, sino un solape de dos rutas pertenecientes a dos concesiones distintas que operaba la misma empresa, cosa que ahora no sucede y que impide realizar dicho solape, siendo esto el menor de los problemas dado que: La conexión directa de Alcorisa, Andorra y Albalate está garantizada con la línea por Híjar, que no supone ni más tiempo ni más kilómetros para sus usuarios"

Sobre el refuerzo, dan cifras: "La ocupación media de esa línea directa es de 22 viajeros entre semana y de 34 viajeros los fines de semana, lo que no comporta problemas de aforo en los vehículos que motiven el refuerzo con una línea añadida por Lécera. No obstante, la Dirección General de Transportes se compromete a analizar esta y todas las propuestas de mejora que le transmitan los municipios, partidos políticos y resto de organizaciones en aras a dotar al transporte público por carretera de la comunidad autónoma del mejor servicio posible, siempre bajo los parámetros de eficiencia y servicio público que los aragoneses merecen.".