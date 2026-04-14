"Me han multado con 1.500 euros, me paró la Guardia Civil en la autovía y me dijeron que no tengo seguro, pero lo he pagado"

La usuaria de TikTok @yasminacerezo ha denunciado en un vídeo que se ha vuelto viral una sorprendente situación que le ha costado una multa de 1.500 euros. Según relata, fue parada por la Guardia Civil en la autovía, quienes le informaron de que circulaba sin seguro, a pesar de que ella había abonado la póliza meses atrás. Su historia, compartida en la plataforma, ha generado un intenso debate sobre los errores administrativos y la indefensión de los conductores.

Una sanción de 1.500 euros

Cerezo explica que el incidente ocurrió durante un control nocturno de la Guardia Civil. "Anoche me paró la Guardia Civil en la autovía y me decían que no tengo seguro", cuenta en su vídeo. A pesar de mostrar a los agentes el recibo del banco que confirmaba el pago de 640 euros en enero, le comunicaron que "no les vale, porque el coche sale sin seguro". La consecuencia fue una sanción económica de 1.500 euros.

Alamy Stock Photo Una persona firma la documentación del seguro del coche

El seguro está cancelado

Al día siguiente, la joven acudió a una oficina de la aseguradora, donde una empleada de guardia le confirmó sus peores temores: "el seguro está cancelado". Yasmina asegura que ella nunca solicitó la cancelación y, tras revisar sus movimientos bancarios desde enero, ha comprobado que la compañía le cobró la prima y "no me han devuelto el dinero".

Como pueden cancelarte un seguro sin que tú lo canceles y encima cobrártelo"

La situación ha dejado a la conductora en un estado de total incertidumbre y frustración. "¿Cómo pueden cancelarte un seguro sin que tú lo canceles y encima cobrártelo?", se pregunta. Su caso recuerda la importancia de verificar siempre la vigencia de la póliza y estar alerta ante posibles fraudes o errores administrativos, un riesgo que aumenta con estafas que suplantan a organismos oficiales.

Alamy Stock Photo Un coche de juguete frente a un hombre calculando el coste del seguro del coche

Indefensión y riesgo

Cerezo reflexiona sobre las graves consecuencias que podría haber afrontado: "Me entero porque me multan. Si no, imagínate que tengo un golpe. ¿Qué pasa? No estoy cubierta". La joven se siente desprotegida y ha afirmado rotundamente su postura frente a la sanción. Su experiencia pone de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los conductores ante errores en las bases de datos, una situación que puede derivar en multas de elevada cuantía por diversas infracciones.

Es que ni lo pienso pagar ni lo puedo pagar"

Finalmente, Yasmina ha hecho un llamamiento en su red social para encontrar a otras personas que hayan podido vivir una experiencia similar. "Si a alguien le ha pasado algo similar, por favor, decidme algo", pide en su vídeo, buscando respuestas y apoyo ante una situación que califica de incomprensible y ante la que no piensa rendirse: "Es que ni lo pienso pagar ni lo puedo pagar".