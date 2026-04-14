Mar (28): "Vivo en una casa de 40 metros cuadrados en medio del campo, tengo un proyecto de huevos y verduras ecológicas"

Se llama Mar, tiene 28 años y ha decidido cambiar el ritmo de la ciudad por una vida autosuficiente en el campo. A través de su proyecto Mar en el Monte, documenta su día a día en una casa de 40 metros cuadrados en un lugar que, aunque mantiene en secreto por privacidad, se ubica en la sierra de Cádiz. Su historia, compartida en su cuenta de TikTok @elbosqueysuscosas, se ha convertido en una ventana a un estilo de vida que busca la reconexión con la naturaleza.

Un día en la finca

La jornada de Mar arranca al amanecer. "Me levanto de la cama y voy directamente al gallinero, así ya les pongo agua y comida y me olvido durante todo el día", explica en uno de sus vídeos. Sin embargo, la vida en el campo también presenta desafíos, como la visita nocturna de animales salvajes. "Últimamente, todas las noches entran los jabalí en casa, tanto en el jardín como en el huerto, así que me ha tocado tapar algunos agujeros de la reja", relata mientras muestra los desperfectos.

Últimamente, todas las noches entran los jabalí en casa, tanto en el jardín como en el huerto"

Pixabay Plantación

Su rutina está marcada por el trabajo constante para mantener y mejorar la finca. Entre sus tareas se encuentra la construcción de mobiliario con materiales reciclados, como una jardinera hecha con "algunos retales de madera que tenía por la finca", y el mantenimiento del entorno. También se ocupa de desbrozar los alrededores del pozo, una labor que a veces se complica por las herramientas: "La desbrozadora que tengo ahora es una bastante cutre con una cuchilla de plástico que cuando encuentras un tallo así un poco más gordo, pues salta".

El proyecto "Mar en el Monte"

Más allá del mantenimiento, Mar está dando forma a su propio negocio. "Estamos reformando esta finca y a la vez estoy emprendiendo un proyecto de huevos ecológicos y verduras ecológicas", afirma con ilusión. Este proyecto ya tiene sus primeros frutos, como demuestra la llamada de una clienta para recoger una docena de huevos frescos, que Mar prepara para entregar al momento.

Estamos reformando esta finca y a la vez estoy emprendiendo un proyecto de huevos ecológicos y verduras ecológicas"

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de varios huevos recién lavados

El contenido de sus redes sociales se centra en un estilo de vida cottagecore y de vuelta a las raíces, donde comparte vídeos sobre recolección silvestre de plantas y frutos del bosque, momentos de su vida en la montaña y creaciones de artesanía. Su vivienda es una tiny house o casa modular, instalada en un terreno rústico en la provincia de Cádiz, en un entorno que recuerda a la Sierra de Grazalema, famosa por su alta pluviosidad y paisajes verdes.

El nuevo éxodo rural

El caso de Mar se enmarca en una tendencia creciente de jóvenes que abandonan las grandes ciudades en busca de un futuro en el mundo rural. Su elección contrasta con las dificultades del mercado inmobiliario urbano, como expone Blanca Martín en COPE al analizar pisos en Madrid: "me pregunto, ¿te vas a gastar tanto en algo que no lo vale?". No es un caso aislado, otra joven, Andrea, ganadera de 26 años, también decidió volver al pueblo de su abuela para encontrar un futuro que la ciudad no le ofrecía.