Cierre al 2025 en Aragón: lluvias torrenciales, grandes inversiones y el adiós a Javier Lambán

Decimos adiós a un 2025 que recordaremos por el fallecimiento del que fuera presidente de Aragon, Javier Lambán. Falleció el pasado mes de agosto después de haber recibido homenajes tan emotivos como el retrato institucional que le realizó Sor Isabel Guerra, la monja pintora.

COPE Retrato de Lambán que pintó la religiosa Sor Isabel Guerra, más conocida como "la monja pintora".

Fue un funeral intimo al que no asistió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dejando clara esa ruptura entre las dos alas del PSOE: la que apoya a Sánchez y la vertiente más critica a la que pertenecía Lambán. Ya poco antes de su muerte, Pilar Alegría tomaba el relevo como secretaria general de los socialistas en Aragón.

Alegría se ha posicionado como candidata socialista a las próximas elecciones en Aragón. El presidente Jorge Azcon anunciaba ese adelanto electoral después de, por segundo año, no llegar a un acuerdo con VOX para aprobar los presupuestos.

Las encuestas dan al PP como favorito pero habrá que ver si llega a la mayoría absoluta o si tiene que seguir buscando pactos. Se pronostica también la bajada del PSOE y la subida de VOX donde su líder en Aragon, Alejandro Nolasco, sigue siendo muy critico con Azcon y con las políticas migratorias.

Un año que a nivel político también ha estado marcado por las investigaciones del Caso Koldo que han salpicado a Aragon. Llegó a aparecer incluso el nombre de Lambán, además del concejal Alfonso Gómez Gámez del Ayto Zaragoza que fue suspendido de militancia. Las sospechas giran en torno a la Mina MUGA y a los permisos para el almacenamiento de residuos en Remolinos.

El año termina con los registros en la sede de Forestalia en Zaragoza. Y a ello se suma la presunta fiesta con prostitutas que Jose Luis Abalos se montó en el parador de Teruel. Una polemica que se sumo a los rifirrafes que han mantenido Aragon y el ejecutivo de Sanchez por la financiación autonomica.

GRANDES PROYECTOS CON LA TECNOLOGÍA COMO SECTOR PUNTERO

Mas allá de la política, el 2025 ha sido un año de grandes proyectos en Aragón. Los centros de datos son la gran apuesta. Proyectos como el DAT Alierta, The Wave, Amazon o Microsoft son solo algunas de las iniciativas empresariales que generaran miles de puestos de trabajo y millones de euros de inversion. A ello se une la apuesta por el vehículo eléctrico y las fabricas de baterías eléctricas con Stellantis y CATL como grandes referentes.

MICROSOFT Microsoft apuesta por Aragón con una de las mayores inversiones a nivel mundial

En Teruel, el Aeropuerto sigue creciendo y la parte negativa la tenemos en el tren. Se termina el año sin tener operativa la linea Zaragoza-Teruel-Sagunto cuyas obras de reforma se han alargado más de la cuenta.

Tampoco ha sido un buen año para la agricultura y la ganadería. Gripe aviar, peste porcina, dermatosis nodular... muchas enfermedades que han traído a su vez una subida de precios. Al sector primario no le sentaban nada bien las lluvias torrenciales que han ocasionado pérdidas importantes en los cultivos.

Han sido varias las granizadas y tormentas, pero la peor la tuvimos en junio en Zaragoza y Teruel con puentes cortados, cosechas destrozadas, gente aislada... Se vieron especialmente afectados municipios como Azuara o Herrera de los Navarros. Y en septiembre, inundaciones también en María de Huerva, Cuarte y Santa Fe.

En Sanidad, este ha sido un año marcado por las huelgas sanitarias: desde los médicos de atención primaria hasta los técnicos de laboratorio o de imagen. Y todo con un foco común: mejorar sus condiciones que permitirán a su vez, dedicar un tiempo de mayor calidad al paciente.

En cuanto a infraestructuras ha entrado en funcionamiento el nuevo Hospital de Alcañiz. Además, el Obispo Polanco de Teruel se convirtió en universitario y el grado de medicina al completo se implantó en Huesca para paliar la falta de médicos. Precisamente en la universidad de Zaragoza, Rosa Bolea se ha convertido en la primera mujer rectora en sus 550 años de historia.

SIGUEN LOS CLÁSICOS: LA POLÉMICA POR LOS BIENES DE SIJENA CONTINÚA

Ahí seguimos también un año más con el conflicto con Cataluña por los bienes de Sijena, en este caso, por las pinturas murales. Se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y aunque ya hay sentencia judicial en firme para su regreso a Aragon, los técnicos catalanes y la Generalitat no paran de poner trabas. Y eso que no están manteniendo precisamente bien las pinturas.

Europa Press Aragón reclama al MNAC la devolución de las pinturas murales de Sijena

En Huesca, Pedro Aguado era ordenado como nuevo obispo. Y los danzantes rindieron homenaje a San Lorenzo bailando en Roma con motivo de los 1.800 años de su nacimiento. Fue por cierto, un año estelar para la gastronomía en Huesca que suma ya 7 estrellas michelin y el título de Mejor Destino de Aventura del Mundo.

En cuanto a turismo, en Teruel, las Bodas de Isabel han sido declaradas Fiesta de Interés Turístico Internacional y en Zaragoza, el Pilar se restaura con los andamios que ya podemos ver en las torres que dan a la Plaza.

UN AÑO DE SUCESOS: DE LA VIOLENCIA MACHISTA AL INCENDIO DE LA RESIDENCIA DE VILLAFRANCA

En sucesos, las tres provincias han tenido que hacer frente al peligro de los derrumbes de algunos edificios con las filtraciones en el punto de mira. Sucedió en la Plaza Santa Clara de Huesca, en Alcañiz o en Zaragoza en varios edificios de la zona del Casco Historico donde hubo que cerrar incluso bares del Tubo. También el problema de las personas sin hogar se ha hecho cada vez mas notorio en Zaragoza. Se han producido incluso muertes por frio en la calle.

Para intentar solucionar el problema de la vivienda, el ejecutivo autonómico impulsa el Plan Aragon Mas Vivienda en diferentes lineas: vivienda para jóvenes, en el medio rural o para trabajadores de las zonas turísticas.

No nos hemos librado de casos de violencia de genero. El peor, el asesinato de Eugenia el pasado mes de noviembre en el zaragozano barrio de San Jose.

En el Pirineo, reciente tragedia esta semana con la muerte de 3 montañeros por un alud. Hubo además, 10 heridos en Astun en el accidente de un telesilla en Canal Roya. Y los accidentes laborales mortales nos dejan 28 victimas este año en Aragón.

en deportes, las buenas noticias las traen ellas

En deportes, vemos como la nueva Romareda va tomando forma mientras el Real Zaragoza juega en el Ibercaja estadio, el campo modular que se ha instalado en la Expo. En lo deportivo, el equipo coquetea con el descenso en una de sus peores temporadas. El Huesca ha cogido aire en las últimas jornadas en un año en el que el Gobierno de Aragón anunció que compraba el campo de futbol del Alcoraz

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Recreación del entorno del Ibercaja Romareda

En baloncesto, son ellas las que nos dan las mayores alegrias. Este 2025, Casademont ganaba la Supercopa y en Zaragoza se celebraba la Copa de la Reina y la final a 6 de la maxima competicion europea: la Euroliga.