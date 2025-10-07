El PSOE de la Jacetania acusa a la Diputación de Huesca de abandono en materia de incendios: “Está poniendo en riesgo la seguridad de los jacetanos"

El PSOE de la Jacetania ha denunciado el “abandono absoluto” de la comarca por parte de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) en materia de prevención y extinción de incendios. La formación socialista advierte de que esta situación “está poniendo en riesgo la seguridad de los jacetanos y jacetanas”, según ha afirmado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaca y presidenta comarcal, Olvido Moratinos, durante una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE-Jaca-Jacetania.

Moratinos ha acusado al presidente de la Diputación, Isaac Claver, de “haber dejado pasar casi mil días sin hacer absolutamente nada” en este ámbito. “Estamos hablando de una de las comarcas más extensas y dispersas de Aragón, con comunicaciones complicadas y una meteorología que en ciertos momentos del año es muy adversa”, explica. A su vez, Moratinos ha añadido que “hay épocas en las que la población se triplica o cuadruplica, y pese a ello seguimos sin un parque de bomberos propio”.

La portavoz socialista advierte de que hay zonas del territorio donde los bomberos “pueden tardar hasta hora y media en llegar desde el parque de Sabiñánigo”, algo que califica de “alarmante y peligroso”. En su opinión, “la Diputación ha preferido invertir en anuncios y cortinas de humo antes que en proteger a las personas”.

“Nos dieron unos carros y se lavaron las manos”

La alcaldesa de Hecho, Marta Lera, denuncia que la respuesta de la DPH ante la falta de recursos ha sido “entregarnos unos carros con material básico y considerar el problema resuelto”. A su jucio, “esa fue la solución del presidente Claver: traspasar unas competencias que no son municipales y que recaen sobre nuestros trabajadores”.

Lera afirma que “se trata de un parche que no suple la necesidad real del territorio”. Además, critica que mientras tanto “la Diputación se dedica a campañas mediáticas y a salir en televisión presentando productos como el EcoFire, mientras la gestión real está ausente”.

“Queremos más gestión y menos fotos”, subraya la alcaldesa. “Aunque seamos pocos habitantes, tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano de Monzón o de Huesca a estar protegidos. Pedimos al presidente que deje de mirar hacia otro lado y empiece a gestionar de verdad la provincia”.

Berdún reclama activar el subparque prometido

El alcalde de Berdún, Francis Pérez, ha recordado que su municipio cedió hace tres años un terreno para construir un subparque de bomberos, pero “todo sigue paralizado”. “El anteproyecto está hecho, el terreno disponible y solo falta voluntad política”, señala.

Francis ha subrayado que esta instalación “podría cubrir una amplia zona de la Jacetania, incluida la Alta Zaragoza”, y defiende que bastaría un acuerdo entre la DPH y la Diputación de Zaragoza “para mejorar la cobertura y la coordinación de emergencias”.

“Queremos realidades, no anuncios”

Moratinos señala que el PSOE-Jacetania ha presentado hasta dos propuestas en los plenos municipales y comarcales relacionadas con la prevención de incendios, “pero ninguna ha prosperado por las excusas del equipo de gobierno del Partido Popular”.

“Durante dos años hemos insistido los socialistas, pero ahora ya no solo lo pedimos nosotros, sino también los vecinos y vecinas de la Jacetania, e incluso compañeros de partido del presidente Claver como el consejero Roberto Bermúdez de Castro".

La portavoz insiste en que “ya no valen más anuncios ni promesas vacías”: “Queremos hechos inmediatos, un parque de bomberos en Jaca y un subparque en Berdún. La seguridad no puede depender de la distancia ni del color político”.

Los socialistas insisten en que la solución debe ser integral, cubriendo tanto la comarca de la Jacetania como la de Alto Gállego, dada la extensión del territorio y la dispersión de la población. Un parque principal (en su momento en Martillué), acompañado de subparques estratégicos en Berdún y otras zonas de Alto Gállego, permitiría reducir los tiempos de respuesta y garantizar la seguridad de todos los vecinos, evitando que la dispersión geográfica y la meteorología dificulten la actuación de los bomberos.

parque de bomberos de jaca

Igualmente, el PSOE-Jacetania, ha matizado que "Jaca nunca ha contado con un parque de bomberos como tal". Moratinos ha recordado que “el servicio de prevención y extinción de incendios siempre lo realizaron trabajadores municipales cualificados, pero nunca existió un parque formal que cubriera toda la ciudad y la comarca”. Según explica, “decir que se va a ‘reabrir’ un parque es una falsedad: en Jaca nunca hubo uno, y lo que se necesita ahora es una infraestructura real, con medios y personal suficiente para atender a toda la población.