'Pongamos que hablo de Sabina' : concierto solidario en Jaca a beneficio de Manos Unidas

Este miércoles 13 de agosto a las 21:00 horas, la terraza del Colegio Escuelas Pías de Jaca se llenará de música y solidaridad con el concierto “Pongamos que hablo de Sabina”, un homenaje al cantautor Joaquín Sabina que servirá para apoyar un proyecto de Manos Unidas en Angola.

Mari Carmen Gómez, responsable de Parroquias de Manos Unidas, subraya la importancia de esta iniciativa: “Esperamos que sea un éxito y que venga mucha gente, porque necesitamos colaborar. Nuestro lema este año es compartir, que es nuestra mayor riqueza. Por 10 euros, cualquiera podrá disfrutar de un concierto que será una gozada, y el fin lo merece.”

La cantante Mariví Esteban será la protagonista de este tributo especial, que destaca la dimensión literaria de Sabina: “Es un concierto homenaje donde he seleccionado canciones de sus diez discos más importantes, combinando temas populares con algunos menos conocidos, y aportando anécdotas para darles contexto. La obra de Sabina tiene un valor poético impresionante, y espero que la gente pueda escucharla con otra profundidad.”

Fernando Martínez, responsable de Comunicación de Manos Unidas Jaca, explica el destino de los fondos recaudados: “El dinero irá destinado a un proyecto en Cunene, en el sur de Angola, para mejorar la calidad sanitaria y nutricional de la población, especialmente niños y mujeres embarazadas. Se rehabilitará un albergue, se contratará personal sanitario y se mejorará la alimentación de los beneficiarios directos, cerca de 2.000 personas. El coste total del proyecto es de 69.000 euros, y todavía necesitamos recaudar una parte importante.”

Las entradas solo estarán a la venta el día del concierto, desde una hora y media antes, en la terraza del colegio. También habrá fila cero para quienes quieran colaborar aunque no puedan asistir.