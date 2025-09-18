Pirineos Mágicos transforma Jaca en un escenario de ilusión con espectáculos para toda la familia

Jaca se convierte este fin de semana en capital de la magia con una nueva edición de Pirineos Mágicos. Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, el festival ofrecerá espectáculos gratuitos al aire libre y propuestas de gran formato en el Palacio de Congresos, acercando el ilusionismo a públicos de todas las edades.

La cita comenzará el viernes a las 18:30 horas en la plaza Ripa, con “Don Bártulos” de Civi Civiac, un espectáculo que mezcla teatro de calle, humor gestual y magia, pensado como una apertura festiva para todos los públicos. Esa misma noche, a partir de las 22:00 horas en el Palacio de Congresos, será el turno de la magia de cerca, con dos propuestas muy distintas: Adrián Vega, que ha llevado su ilusionismo con cartas a escenarios de Las Vegas, Londres o Pekín, y Raymon, conocido como el mago del cubo de Rubik, con un estilo que combina mentalismo, manipulación y humor.

“Este año contamos con artistas de nivel internacional y espectáculos muy variados. Es un lujo poder disfrutar de ellos en Jaca”, subraya la concejal de Cultura, Andrea Vargas, convencida de que la programación sorprenderá al público.

El sábado por la mañana, la actividad se traslada a la plaza Biscós con la Feria de los Imposibles, abierta de 11:00 a 14:00 horas y organizada también por Civi Civiac. Allí, dos personajes pícaros invitarán a los asistentes a jugar y dejarse llevar por trampantojos, artilugios de ingenio, espejos mágicos y cuadros de doble visión. “Es recuperar una propuesta que se hacía hace años y que los vecinos recordaban con cariño”, explica Vargas.

Ya por la tarde, a las 20:30 horas en el auditorio del Palacio de Congresos, tendrá lugar la gran gala del festival. El protagonista será Jorge Luengo, campeón mundial de ilusionismo y rostro habitual de televisión, que presenta su espectáculo “Ensueños”, una propuesta cargada de habilidad e ingenio que promete dejar boquiabierto al público.

La programación se cerrará el domingo a las 18:00 horas en el Palacio de Congresos con el espectáculo familiar “Confeti” de Francis Zafrilla, una propuesta fresca y moderna que combina magia, humor y nuevas tecnologías, pensada para emocionar a pequeños y mayores. “Queríamos que todas las edades tuvieran su espacio en Pirineos Mágicos y creemos que lo hemos conseguido con una programación variada y muy completa”, apunta la concejal.

Los espectáculos al aire libre serán gratuitos, mientras que las entradas para las funciones en el Palacio de Congresos ya se encuentran a la venta al precio de 6 euros de forma anticipada o 8 euros en taquilla.

“Llevamos meses trabajando en esta edición y estamos convencidos de que el público se va a divertir. Pirineos Mágicos forma parte de la identidad cultural de Jaca y cada año queremos que sorprenda un poco más”, concluye Vargas.