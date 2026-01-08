La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana cumple 50 con una gala
Escucha aquí la entrevista a José Miguel Álvarez, secretario del colectivo
Jacobo Casas
Ponferrada - Publicado el
1 min lectura8:26 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE BIERZO
COPE BIERZO
"Lo que ha pasado con Maduro en algún momento puede pasarle a cualquiera dentro de Venezuela, eso lo saben"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h