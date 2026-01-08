COPE
Bierzo
La Hermandad de Donantes de Sangre del Bierzo y Laciana cumple 50 con una gala

Escucha aquí la entrevista a José Miguel Álvarez, secretario del colectivo 

Donación de Sangre
Jacobo Casas


Ponferrada - Publicado el

1 min lectura8:26 min escucha

