El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 162: Mucho que disfrutar
El conjunto de Diego Caro afronta la segunda vuelta con la seguridad del trabajo bien hecho, y la ilusión de la buena dinámica del conjunto
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura122:36 min escucha
"Lo que ha pasado con Maduro en algún momento puede pasarle a cualquiera dentro de Venezuela, eso lo saben"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h