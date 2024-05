La neerlandesa Vollering vence en Jaca en una etapa espectácular

Demi Vollering quiere revancha y ya comanda en La Vuelta Femenina 24 by Carrefour.es desde el primer golpe. La líder del Team SD Worx-Protime, después de su segundo puesto en la pasada edición y un inicio de temporada menos exitoso de lo esperado, no ha dejado pasar la ocasión de dejar su sello en la primera de las llegadas en alto de la carrera española, que en su quinta etapa recorría 113,9 kilómetros con salida desde Huesca y llegada en el Alto del Fuerte Rapitán, en Jaca. La neerlandesa no ha tenido rival en el último kilómetro de la cima aragonesa, y aventaja en 31 segundos a Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) y en 53 a Riejanne Markus (Team Visma-Lease a Bike) a las puertas de una segunda etapa de montaña en La Laguna Negra de Vinuesa.









Las 130 ciclistas que habían acabado la complicada etapa de abanicos que precedía la llegada de la montaña han tomado la salida desde Huesca, en un inicio de etapa incómodo por el recorrido quebrado y un importante viento que han provocado un inicio de etapa en el que no se ha consolidado ningún intento de fuga en más de 50 kilómetros de etapa.

El movimiento más importante antes de los puertos ha sido de Lourdes Oyarbide (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi), que ha estado unos 18 kilómetros escapada hasta ser neutralizada en la mitad del primer puerto del día, hecho que le ha merecido la consideración de la ciclista más combativa de la jornada. Justamente, en el el Alto del Monasterio de San Juan de la Peña (2ª categoría), que se coronaba a 28,4 kilómetros de la línea de meta, ha empezado la selección en el pelotón, primero de la mano del fuerte ritmo del equipo FDJ-SUEZ, que ha dejado el grupo de las favoritas en apenas unas cuarenta unidades, y posteriormente con ataques de ciclistas como Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing), Grace Brown (FDJ-SUEZ) y Marlen Reusser (Team SD Worx-Protime). Sin embargo, nada ha impedido que se coronara en grupo.





Justamente después de asegurarse un día más de liderato en la clasificación de la montaña al liderar el pelotón en el majestuoso puerto y superar su nervioso descenso, en el que la italiana Gaia Realini (Lidl-Trek) ha sufrido una caída, Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) ha sido la gran protagonista en la aproximación al puerto final. La neerlandesa ha lanzado un ataque a 12 kilómetros de la línea de meta que le ha permitido llegar en cabeza hasta el pie de la subida final, cuyas rampas han reducido rápidamente al grupo de favoritas a una decena de unidades.

Ya en las rampas del Alto del Fuerte Rapitán, que se afrontaba desde la localidad de Jaca, Demi Vollering (Team SD Worx-Protime) ha demostrado que en el día de hoy no iba a tener rival. Un fuerte ritmo en los últimos 2 kilómetros de la etapa ha dejado a la neerlandesa con solamente Elisa Longo Borgini (Lidl-Trek) –que parece ahora su principal rival–, y Yara Kasteljin (Fenix-Deceuninck) a su rueda, y con un cambio de ritmo a 800 metros de la línea de meta las ha dejado atrás para alzar los brazos en el alto aragonés y conquistar el liderato.

La montaña no da descanso en La Vuelta Femenina by Carrefour.es, que este viernes vivirá una segunda llegada en alto en la 6ª etapa, que unirá la localidad de Tarazona y el final en La Laguna Negra de Vinuesa tras un recorrido de 132,1 kilómetros.

