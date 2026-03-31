La montaña avisa: el temporal de viento sacude el Pirineo con rachas superiores a 100 km por hora

La alerta naranja por viento en el Pirineo está dejando este martes rachas muy intensas en distintos puntos de la cordillera. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han registrado hasta 114 kilómetros por hora en Jaca, 143 km/h en Panticosa y picos de 157 kilómetros por hora en la zona de Cogulla, en Cerler, a casi 2.400 metros de altitud. Como consecuencia, el temporal ha provocado la interrupción de la línea ferroviaria entre Jaca y Canfranc, mientras las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución ante el aumento de visitantes previsto para Semana Santa.

Un entorno invernal en plena primavera

Uno de los principales focos de preocupación es la falsa percepción de seguridad de los visitantes. Las autoridades advierten de que, aunque muchos excursionistas acudan con una idea más propia de la temporada estival, en las cotas medias y altas las condiciones siguen siendo plenamente invernales. "Se advierte que muchas personas pueden acudir con una percepción propia de la temporada estival, encontrándose, sin embargo, con un entorno de alta exigencia invernal", recalcan desde los servicios de emergencia, lo que hace necesario reforzar la información preventiva.

Muchas personas pueden acudir con una percepción propia de la temporada estival pero, sin embargo, se encuentran con un entorno de alta exigencia invernal" Montaña Segura

El viento, un riesgo subestimado

El viento se presenta como un factor de riesgo especialmente relevante. Su peligrosidad no reside solo en la disminución de la sensación térmica, sino también en su capacidad para desestabilizar a las personas, lo que aumenta considerablemente el riesgo de caídas. Por ello, la recomendación oficial es "no infravalorar este fenómeno, reforzar la protección térmica y evitar transitar por crestas y zonas de alta montaña".

Equipamiento y planificación: las claves

Es fundamental diferenciar entre las actividades de senderismo y las de montaña. Para quienes practiquen senderismo en ausencia de nieve, se insiste en equiparse con varias capas de abrigo, guantes y gorro. Además, subrayan que "las condiciones actuales requieren comprender conceptos como la sensación térmica y consultar previamente las temperaturas previstas".

En el caso de las actividades de media y alta montaña, la planificación debe realizarse siempre bajo criterios de montaña invernal. Esto implica consultar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) y que todos los miembros del grupo dispongan y sepan usar el material técnico imprescindible: piolet, crampones, DVA, pala y sonda.

Desde Montaña Segura se insiste en la necesidad de consultar el BPA, ya que el viento ha favorecido la formación de placas de viento y cornisas, mientras que en otras zonas la nieve arrastrada ha creado superficies muy irregulares. "Estas circunstancias hacen imprescindible el uso de material técnico adecuado y conocimientos para su correcta utilización", concluyen.