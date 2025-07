Martí Rafel, director del Balneario de Panticosa: "Esto es nuevo, en verano no pasa"

Varios desprendimientos de rocas y tierra han cortado la carretera A-2606, la única vía de acceso al Balneario de Panticosa, dejando temporalmente aisladas a cerca de 350 personas entre personal y clientes. El incidente, provocado por las fuertes lluvias y tormentas registradas este jueves ha generado sorpresa en la zona, acostumbrada a interrupciones invernales por nieve, pero no por eventos de esta magnitud en plena temporada estival.

Afortunadamente, no se han reportado daños personales tras el suceso. La Guardia Civil y los equipos de emergencia actuaron rápidamente, verificando la zona y asistiendo a las personas que quedaron bloqueadas. La carretera permanece cerrada al tráfico mientras se evalúan los daños y se inician las labores de limpieza y desescombro.

"Con lo puesto" y gestionando el Balneario desde Panticosa

Martí Rafel, director del Balneario de Panticosa, ha compartido su experiencia personal y la situación actual del complejo en COPE. "Soy uno de los afectados", relata Rafel, "ayer fui a comer a Zaragoza y, cuando quise regresar, ya no pude subir al balneario. Me he quedado alojado en Panticosa 'con lo puesto' y estoy gestionando todo desde aquí".

Rafel ha incidido en el carácter inusual del evento: "Esto es nuevo porque sí que estamos acostumbrados a que esta carretera se corte en invierno ante el riesgo de avalanchas de nieve, pero no en verano por tormentas", subraya. A pesar del corte de acceso, la actividad en el Balneario de Panticosa continúa con normalidad para sus ocupantes. "En el complejo del Balneario hay unas 350 personas entre personal y clientes. Todo funciona con normalidad", afirma.

Fin de semana sin reservas: Impacto directo en el turismo del Valle de Tena

Sin embargo, el impacto en las reservas ha sido inmediato y significativo para el establecimiento, que se preparaba para un fin de semana de completa ocupación. "A los clientes que tenían previsto llegar hoy ya les hemos llamado para decirles que no vengan. Teníamos completo en el balneario para este fin de semana y ya no va a poder ser", lamenta Rafel.

Las intensas precipitaciones, que en algunos puntos superaron los 50 litros por metro cuadrado en solo una hora, desestabilizaron las laderas de la montaña, provocando el arrastre de rocas y sedimento. Este evento subraya la vulnerabilidad de las infraestructuras de montaña ante fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes. La fecha de reapertura de la carretera de Panticosa es incierta, manteniendo al Balneario de Panticosa a la expectativa y con sus servicios operativos a pesar del aislamiento.