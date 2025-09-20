Jaca se vuelca en la lucha contra la enfermedad de Duchenne en su 4ª carrera multitudinaria

Jaca volvió a demostrar este sábado su capacidad de unión y solidaridad en la cuarta edición de la carrera “Jaca lucha contra la enfermedad de Duchenne”, que registró un éxito absoluto con más de 1.200 corredores inscritos, rozando los 1.300. La cita se ha consolidado como un evento popular y solidario de primer orden en la ciudad, combinando deporte, convivencia y compromiso social.

Duchenne 5

La carrera de 5 kilómetros dio comienzo a las 12:00 horas desde el aparcamiento que lleva el mismo nombre que la prueba, recorriendo el casco urbano de la capital jacetana en un circuito diseñado para visibilizar esta enfermedad rara que afecta principalmente a niños. El ambiente festivo se extendió durante toda la jornada gracias a la implicación de voluntarios, vecinos y participantes, que hicieron posible un evento cada año más multitudinario.

Duchenne 2

Tras la prueba se celebró la entrega de premios, sorteos vinculados a los dorsales y una comida popular que reunió a más de 300 personas. La jornada continuó con fiesta, música de DJ y un animado bingo, prolongándose hasta bien entrada la tarde de este sábado festivo.

Duchenne 3

El alma del evento es el jacetano Quique Grávalos, enfermo de Duchenne, que desde hace años lidera esta iniciativa con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y recaudar apoyos. Su esfuerzo y el respaldo de toda la ciudad han convertido esta carrera en una cita anual ineludible en Jaca, que ya es reconocida como una de las localidades españolas más activas en la lucha contra la distrofia muscular de Duchenne