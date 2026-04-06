La Semana Santa de Jaca "ha tenido más participación interna y externa" y ahora se enfoca en un crecimiento ordenado

La Semana Santa de Jaca ha concluido con un balance muy positivo para la Junta de Cofradías, cuyo presidente, Carlos Lacadena, ha expresado su satisfacción por los resultados obtenidos. El principal motivo de celebración ha sido el notable aumento de la participación, tanto de cofrades como de público, que ha llenado de vida las procesiones y actos religiosos de la ciudad.

Lacadena describe el momento actual como un “período dulce” en cuanto a la implicación de la gente. Para la junta, el crecimiento de la participación interna es fundamental, ya que garantiza la continuidad: “ves que hay futuro, que hay más estabilidad, que hay más garantías”. Este resurgir, que se observa en otros lugares de España, se interpreta como un ciclo natural de auge.

Un inicio marcado por el mal tiempo

A pesar del éxito final, el comienzo de la Semana Santa estuvo lleno de incertidumbre. El Domingo de Ramos, la nieve y la lluvia impidieron la salida del paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, los actos religiosos se mantuvieron, con una catedral abarrotada, algo que Lacadena describe como poco común: “una catedral que muy pocas veces la he visto yo tan llena de gente”. La banda también pudo realizar un acto de exaltación más breve en la puerta del ayuntamiento.

Las condiciones climatológicas adversas también afectaron a otros actos. El Vía Crucis hasta Rapitán se trasladó a la iglesia del Inmaculado Corazón de María debido al fuerte viento. Incluso el miércoles, la procesión se mantuvo en vilo hasta última hora por la amenaza de lluvia, aunque finalmente pudo celebrarse sin incidentes.

Superados los obstáculos iniciales, el resto de las procesiones transcurrieron con normalidad y contaron con una gran afluencia de público. Destaca la procesión del Viernes Santo, la más espectacular, donde este año los espectadores se congregaron a lo largo de todo el recorrido hasta el final, a diferencia de otros años en los que la afluencia disminuía en la calle Mayor.

El reto de un crecimiento ordenado

Ante este aumento de cofrades, el próximo gran desafío para la Junta es gestionar un “crecimiento ordenado”. El objetivo es evitar desequilibrios entre las tres secciones que componen las cofradías: la banda, el paso y las filas. “Lo que tienes que regular es que, de alguna forma, no tengas 300 personas en banda y solo tengas 10 personas en fila”, explica Lacadena, subrayando la necesidad de que todas las secciones estén bien nutridas.

La entidad tiene que estar por encima de tu persona. Si no cuidas la entidad, la entidad desaparecerá" Carlos Lacadena, presidente de la Junta de Cofradías

La próxima semana, la Junta de Cofradías se reunirá para hacer balance, analizar los aciertos y también los fallos “que los hay”, aunque no sean perceptibles para el público. Lacadena insiste en la importancia de dotarse de normas de funcionamiento para preservar la imagen de la institución. "La entidad tiene que estar por encima de tu persona. Si no cuidas la entidad, la entidad desaparecerá", sentencia.

Mirando hacia el futuro

En esa reunión también se plantearán nuevas ideas y posibles cambios para mejorar la estética y la organización de cara a la Semana Santa de 2025. Se busca potenciar la experiencia religiosa, turística y social del evento. Entre los proyectos a largo plazo, se mantiene la intención de recuperar el cuerpo de soldados romanos.

Este balance positivo se completa con la gran afluencia de visitantes que recibió el local de Pasos durante el Jueves y Viernes Santo. Carlos Lacadena recuerda que el trabajo de las cofradías no termina aquí, ya que su actividad se extiende durante todo el año. El siguiente reto ya está a la vista: la preparación de las alfombras florales para el Día del Corpus.