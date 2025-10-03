Dorondón Teatro actuará este sábado en Jaca a beneficio de la AECC

Jaca se prepara para una tarde solidaria este sábado 4 de octubre, cuando la compañía Dorondón Teatro suba al escenario del Palacio de Congresos a las 20:00 horas con su obra Amor en blanco y negro. El evento, organizado a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), busca recaudar fondos para apoyar los múltiples programas de asistencia a pacientes y familiares.

Adela San Vicente, presidenta de la Junta Local de la AECC, ha destacado la larga colaboración con Dorondón Teatro: “Llevábamos un tiempo sin poder organizar actividades, y cuando llamé a Javier, me dijo al día siguiente que sí. Estamos encantadas. Sus obras siempre han llenado el Palacio y han hecho disfrutar mucho al público”.

Por su parte, Javier Lóres, miembro de la compañía, ha explicado que el grupo siempre intenta colaborar con causas solidarias cuando las agendas lo permiten: “El problema a veces son las fechas, porque somos muchos y coincidir es complicado. Pero esta vez nos volcamos para estar con la Asociación Contra el Cáncer. La obra es para divertirse y pasar un buen rato, pero lo más importante es ayudar”.

Amor en blanco y negro propone una trama divertida y original, ambientada en una casa donde las protagonistas se entrelazan en situaciones inesperadas. Javier Lóres promete: “Es una obra para disfrutar y reír, pero sobre todo para apoyar a una causa que necesita la colaboración de todos. La AECC realiza un trabajo enorme: transporte de pacientes, acompañamiento, atención psicológica y ayudas en vivienda. Cada aporte es vital”.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y ya pueden adquirirse online o en el Palacio de Congresos, de 18:00 a 20:00 horas. Adela San Vicente ha hecho un llamamiento la ciudadanía: “Simplemente con que vengan a vernos y colaboren, ayudan a muchísima gente. No hay excusa: son 10 euros, lo que cualquiera gasta en dos cañas cualquier tarde. Cada entrada es una ayuda para quienes más lo necesitan”.

La actuación se enmarca dentro de una agenda solidaria completa para octubre, que incluye partidos de hockey benéficos, actividades conmemorativas por el Día Mundial del Cáncer de Mama y la tradicional carrera contra el cáncer, prevista para el día 26.