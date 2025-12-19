La Comarca de la Jacetania aprueba un presupuesto de más de 7 millones de euros para 2026

El pleno de la Comarca de la Jacetania ha aprobado este mes de diciembre el presupuesto para el año 2026, que alcanza los 7.156.287,11 euros, lo que supone un incremento del 2,79% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas han salido adelante con el voto a favor de PSOE, CHA, Podemos Alianza Verde y Aragoneses, la abstención del PAR y el voto en contra de PP y VOX.

En el capítulo de gastos, el de personal representa aproximadamente un 60% del total y se incrementa un 1,64% para asumir el aumento salarial marcado por el Estado y la creación de nuevos puestos para la estructura de servicios sociales. Por su parte, el gasto corriente crece un 4,83% debido a la subida de costes y a la organización de la Feria Expoforga 2026.

Nuevos proyectos y servicios

La comarca ha reafirmado su compromiso de llegar a todo el territorio con actividades para todas las edades, apoyo escolar, asesoría emocional y sexológica y servicios como la teleasistencia o las ayudas de urgencia. Como novedad, el presupuesto incluye partidas para actualizar el Plan de Emergencias Comarcal y el Plan de Prevención de Adicciones, además de un estudio sobre la eficiencia energética de la sede comarcal.

En cuanto a las inversiones, se destinarán 60.179,70 euros a la renovación de equipos informáticos y a la compra de un vehículo de transporte sociosanitario, financiado en un 80% por ADECUARA.

Impulso al tejido asociativo

Se ha creado una nueva subvención de concurrencia competitiva de 11.000 euros dirigida a colectivos y asociaciones que programen actividades culturales, deportivas y patrimoniales. El objetivo es dinamizar y activar la vida social en los pequeños municipios.

Se trata de un presupuesto ajustado, hecho para llegar a todas las personas del territorio" Olvido Moratinos, presidenta de la Comarca de la Jacetania

La presidenta de la Comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha calificado las cuentas como "un presupuesto ajustado, hecho para llegar a todas las personas del territorio tras escucharlas y conocer sus demandas". Según Moratinos, este "se basa en la escucha activa, en la coordinación y planificación con otras administraciones y entidades y que garantiza la prestación de servicios de una forma eficiente y eficaz".

Finalmente, el pleno también ha aprobado por unanimidad una propuesta institucional para comunicar a las administraciones competentes la situación de la carretera A-2605, que conecta los municipios de Jaca y Aísa.