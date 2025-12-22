Extraño caso en la clasificación en la Liga del Granada CF

La clasificación de liga que realmente tiene un valor decisivo es la que se produce después de la última jornada. El resto son orientativas. Sin embargo, las clasificaciones parciales son un elemento de juicio significativo. Al término de la jornada 19 el Granada aparece en unas clasificaciones fuera del descenso, ocupando la decimoctava posición, y en otras como uno de los cuatro que perdería la categoría, ya que figura decimonoveno. A esta curiosa circunstancia llegamos porque Granada y Eibar están empatados a casi todo: puntos, diferencia de goles, tantos a favor y tantos en contra. El criterio del gol average todavía no puede utilizarse, puesto que solo se ha disputado uno de los partidos previstos, el que venció el equipo vasco por tres a cero. Como curiosidad, la clasificación de la LFP sitúa al Granada fuera de la zona de descenso.

Si llegado el caso, al final de temporada ambos quedaran también igualados en el gol average, que es el segundo criterio a tener en cuenta después de los puntos para establecer la clasificación definitiva, habría un último factor, el de la deportividad, y ahora mismo Granada y Eibar suman en esto también los mismos puntos. Como curiosidad, si después de todos estos parámetros hubiera igualdad, se tendría que recurrir a un partido de desempate, pero esto apenas ha sucedido. Hemos conocido un solo precedente y fue en Tercera en la década de los ochenta del siglo pasado.

situación incómoda

En cualquier caso, miremos una u otra clasificación, lo cierto es que la situación del equipo de Pacheta es muy poco alentadora. Ha llegado al parón de Navidad en una posición incómoda, fundamentalmente derivada de dos circunstancias. La primera es que en los cinco primeros partidos solo sumó un punto y la segunda es que apenas ha logrado victorias. Solo ha conseguido cuatro. Llama la atención que es el conjunto que más veces ha empatado.

almería y rayo vallecano

El equipo volverá a la competición el 3 de enero, cuando visite al Almería en Liga. Poco después, el 6 de enero, se enfrentará en Copa al Rayo Vallecano. El partido de este domingo en el Nuevo Los Cármenes significó la entrada más baja de la temporada. Solo asistieron 6.495 espectadores. La lluvia abundante que caía en el momento de comenzar el encuentro y que estuvo presente durante gran parte del mismo fue el motivo por el que muchos aficionados decidieron quedarse en casa. La posibilidad de cubrir la totalidad del aforo no se contempla en las obras de mejora de la instalación previstas para el año próximo.