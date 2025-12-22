Esta es la administración de Gandía que ha repartido suerte en la Lotería de Navidad por tercer año consecutivo

La administración de lotería 'La Buena Estrella' de Gandía ha repartido un total de 560.000 euros en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025, al vender una serie del tercer premio y otra de un quinto premio. Su responsable, Emilio Fernández, ha confesado en el programa 'Mediodía COPE MÁS en Valencia' estar "muy contentos todos" tras conocer la noticia, que ha llenado de alegría el establecimiento.

Una lluvia de millones en Gandia

La suerte ha llegado a la capital de la Safor por partida doble. La administración, ubicada en el paseo de les Germanies, 39, ha vendido una serie completa del tercer premio, el número 90693, repartiendo 500.000 euros en total, a razón de 50.000 euros por décimo. Además, ha vendido una serie del número 61366, uno de los quintos premios, que ha distribuido otros 60.000 euros entre los afortunados, con 6.000 euros por décimo.

Emilio Fernández ha explicado que la emoción ha sido inmensa al enterarse. Debido a los seis meses de trabajo intenso, muchos números "se te quedan, te los sabes ya de memoria". Por ello, ha reconocido al instante el número del tercer premio al oírlo en la televisión. Sin embargo, con el quinto ha sido diferente: "El tercero lo reconocía, el quinto no, el quinto sí que he tenido que mirarlo, ese no me sonaba, pero también lo tengo", ha admitido.

Una administración con estrella

Esta administración hace honor a su nombre, ya que se ha convertido en un referente de la suerte en la zona. Emilio Fernández lleva solo cuatro años al frente del negocio y este es el tercer año consecutivo que reparte premios importantes en Navidad. "El año pasado dimos también el tercero de Navidad, y hace dos años fue el mejor. Dimos el gordo de Navidad, el gordo del niño y el tercero del niño", ha recordado. Con humor, ha añadido que "se nos ha ofrecido aparecido la estrella, sí, nunca mejor dicho".

Se nos ha aparecido la estrella, nunca mejor dicho" Emilio Fernández Responsable de la administración 'La Buena Estrella' en Gandía

Los décimos premiados se han vendido décimo a décimo por ventanilla, por lo que la fortuna ha estado muy repartida. "Asociación no ha sido", ha confirmado Fernández, quien de momento no sabe a quién le ha tocado. "De momento no ha venido nadie", ha señalado durante la entrevista.

EuropaPress La administración de Gandía

La experiencia de años anteriores le hace ser optimista de cara al próximo sorteo. Emilio espera que este nuevo éxito multiplique también las ventas para el Niño, un efecto que ya ha notado en el pasado. "Estos años atrás sí, se ha notado mucho", ha asegurado. Sobre si algún agraciado volverá para dar las gracias, ha comentado que a veces ocurre de forma discreta: "Alguna vez han venido algunos estos años, sí. Te lo dicen así, flojito".

A nivel personal, la alegría es la de repartir suerte, aunque todavía no ha podido comprobar si él mismo ha sido uno de los afortunados. "Yo llevo varios, pero no lo sé aún. Aún tengo la ilusión de mirarlo", ha concluido con esperanza.