El C. E. Europa abocado al exilio a Can Dragó

La Audiencia Nacional ha comunicado al CE Europa que rechaza las medidas cautelares solicitadas por el club escapulado para poder continuar disputando los partidos del campeonato de Primera Federación en el Nou Sardenya a lo largo de toda la temporada. A partir del 15 de enero, la fecha límite fijada por la normativa federativa para disponer de un campo con césped natural, el CE Europa tendrá que jugar sus partidos de liga como localen el estadio de Can Dragó.

El Europa había presentado una demanda ante la justicia ordinaria después de que el Consejo Superior de Deportes no admitiera el recurso interpuesto por el club contra la Circular 99 de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El recurso cuestionaba la norma que establece la obligatoriedad de disponer de césped natural a partir de la temporada 2025-2026, con fecha límite del 15 de enero de 2026 en el caso de los clubs recién ascendidos. En su escrito, el club sostenía que la exigencia de césped natural es "selectiva, desproporcionada y carente de justificación objetiva"

Después de un arranque de liga espectacular, el Europa tendrá que seguir escribiendo la historia en las instalaciones de Can Dragó. El fortín en el que el equipo de Aday Benítez había convertido el Nou Sardenya, una de las piezas clave para que el equipo marche ahora mismo tercero en la clasificación, deberá ver continuidad en Nou Barris. Será el fin de semana del 18 de enero, cuando el Europa se mida como local al Atlético Madrileño. Desde que se le comunicó al Europa que no podría jugar la segunda vuelta de la liga en su feudo de Gracia, club y Ayuntamiento se pusieron a trabajar para adecuar Can Dragó a las exigencias federativas. La conversión de un estadio de atletismo en un campo de fútbol ha conllevado la retirada de un foso y un pasillo de saltos para aumentar las dimensiones del terreno de juego, que será de césped natural.

Las obras, con un presupuesto de millón y medio de euros, comenzaron la semana del 10 de noviembre. La instalación del césped natural está prevista que se realice los primeros días de enero del 2026. En cuanto a las gradas a la ya existente en el lateral más cercano a la avenida Meridiana se le sumarán una nueva en el lateral opuesto y otras dos en los fondos. En total, se prevé que el campo tenga capacidad para acoger a un mínimo de 3.000 espectadores. Otra buena parte del presupuesto estará destinada a la adecuación de la iluminación para las transmisiones televisivas. Habrá además una sala de prensa habilitada en el gimnasio de La Palestra. El tartán de la pista de atletismo original de la instalación no sufrirá alteración alguna y quedará igual.