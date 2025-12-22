Te damos las claves para que tu relación de pareja dure toda la vida

Si te invaden el miedo o el escepticismo a la hora de plantearte la estabilidad o la durabilidad de la vida en pareja, la Delegación de Familia y Vida de Sigüenza-Guadalajara te invita a asistir a la Jornada de la Sagrada Familia 2025, que tendrá lugar en la concatedral de Santa María, en la capital, el sábado 27 de diciembre, a partir de las 19:00 horas. En ella, están llamados a participar de forma muy especial los matrimonios de la Diócesis que quieran celebrar sus bodas de plata, oro y platino.

Jornada de la Sagrada Familia de Sigüenza-Guadalajara 2025

"El objetivo es demostrar que se puede ser feliz y que se puede caminar con la misma persona en un largo periodo de tiempo, hasta que la muerte os separe, como nos dice la Iglesia" -ha señalado en Mediodía COPE en Guadalajara, María del Carmen López Cubero, delegada diocesana de Familia y Vida, adelantando que el testimonio de los matrimonios que acudan "es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, porque ellos lo ven como algo imposible muchas veces".

Les decimos que la Iglesia les acompaña en todo su camino, en todas las etapas de su vida María del Carmen López Cubero Delegada Diocesana de Familia y Vida

De hecho, "desde la pandemia para acá, ha habido una bajada considerable en cuanto a los matrimonios por la Iglesia, que es lo que nosotros vemos porque vienen a hacer el curso prematrimonial" -ha lamentado, a pesar de que "la mayoría" de esas parejas cuentan ya "con cierta trayectoria de convivencia". Y es que, el sentido del matrimonio en su caso responde más a la "tradición" que han heredado en el seno de familias en las que, paradójicamente, "han sido educados en la fe".

Por eso, uno de los grandes objetivos de los cursos prematrimoniales es que estas parejas "retomen ese vínculo con la Iglesia y que vean que la Iglesia les acompaña en todo su camino, en todas las etapas de su vida: ahora que se van a casar, cuando tengan hijos, ante una enfermedad, ante las dificultades..." -ha asegurado López Cubero, explicando que lo que se intenta transmitir a estos futuros matrimonios es "espiritualidad matrimonial".

Los tres ingredientes de la "paella" matrimonial

La espiritualidad matrimonial "no solamente es rezar. Yo tengo espiritualidad matrimonial cuando cuido a mi marido, cuando cuido a mi mujer" -ha explicado la delegada, apuntando que, en esas sesiones de formación, se les ofrecen "pequeños tips para que ellos puedan identificar de qué manera pueden cuidar su relación y tener claro lo que no debe faltar", tips que se les facilitan en clave gastronómica.

Alamy Stock Photo En los cursos prematrimoniales de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara te dan las claves para disfrutar de un matrimonio para toda la vida

"Les decimos: os vamos a dar una receta, pero solamente os vamos a dar tres ingredientes: arroz, sal y agua. Luego ya cada uno que haga su paella" -ha comentado, haciendo hincapié en que las principales claves para que una pareja sea estable y longeva radican en "mantener la comunicación y el diálogo; construir el amor todos los días y, por supuesto, poner a Dios en su vida, tanto personal como en pareja o en familia".

Los matrimonios que deseen celebrar sus bodas de plata, oro y platino este sábado 27 de diciembre, a las 19:00 horas, en Santa María, en el marco de la Jornada de la Sagrada Familia, pueden inscribirse llamando, por las tardes, al teléfono 659 632 750.