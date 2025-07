‘Canfranc, el ferrocarril de los Pirineos’: una mirada multidisciplinar que rescata la historia y el símbolo de un ícono más vivo que nunca

En esta entrevista en Cope Jaca, Juan Gavasa, autor junto con Víctor López, explica la necesidad de su nuevo libro sobre el Canfranc debido a la falta de una visión multidisciplinar que abarque su historia y simbolismo. Destaca la complejidad de su proyecto, que combina datos históricos, fotografías inéditas y emociones, para ofrecer una visión integral del icónico lugar de los Pirineos. Además, comparte una visión optimista sobre el futuro de Canfranc, esperando su reapertura y revitalización como símbolo de Aragón y Europa.

Cope:

¿Por qué era necesario este nuevo libro, "Canfranc en el ferrocarril de los Pirineos", que tanto está gustando y que tuvo un gran éxito el pasado sábado en la propia localidad?

Juan Gavasa:

Es una excelente pregunta, que nosotros también nos planteamos antes de embarcarnos en este proyecto hace casi dos años. Observamos que existía un vacío en la literatura relacionada con Canfranc. Aunque ya se han publicado muchos libros sobre el tema, e incluso se ha creado un género narrativo propio en torno a él, la mayoría abordan el Canfranc desde perspectivas específicas: militar, civil, ferroviaria o histórica. Nosotros pensábamos que, dado que el Canfranc es un proyecto de una magnitud descomunal, hay que acercarse a él desde múltiples ángulos, porque su historia y su influencia trascienden cualquier categoría singular.

¿Por qué consideráis que ese enfoque multidisciplinar era tan importante?

Porque el Canfranc ha sobrevivido a lo largo de tres siglos y ha moldeado la identidad aragonesa. Surgió en el siglo XIX como un proyecto de comunicación que pretendía transformar Aragón conectándolo con Europa. Pero, al acercarnos a su historia, descubrimos que no se puede entender sin abordarlo desde perspectivas históricas, antropológicas, geoestratégicas, geopolíticas, así como desde la ingeniería civil, ferroviaria, hidrológico-forestal... No es sólo un tren o una línea de comunicación, sino un símbolo. Y como todos los símbolos, se alimenta no solo de hechos y testimonios, sino también de emociones.

Eso hace que escribir sobre el Canfranc sea una tarea especialmente difícil, ¿verdad?

Exactamente. Nosotros, Víctor y yo, sentimos la responsabilidad de escribir sobre un símbolo que trasciende Aragón y que, en estos momentos, podemos decir con orgullo, es un símbolo a nivel mundial. Ha sido un proceso muy laborioso, de investigación intensa durante estos dos años. Aunque mucho ya se sabía, hemos aportado numerosos datos y fotografías que nunca antes habían visto la luz. La muestra que tengo ante mí, por ejemplo, contiene más de 600 fotografías en un libro de 304 páginas.

¿Y qué aporta este libro en concreto?

Se trata de una obra muy visual y didáctica, pensada para interesar tanto a quienes conocen bien el Canfranc como a quienes acaban de descubrirlo, ya sea el edificio de la estación o toda la magnitud del proyecto ferroviario. Además, el proyecto, como todos los libros, va adquiriendo vida propia. Comenzamos con unos archivos fotográficos de Moncho García y Juan Carlos Domínguez, pero a medida que avanzamos, surgieron otros muchos archivos que nos permitieron incluir imágenes inéditas y dispersas en varias fuentes.

¿Cuál consideráis que es la verdadera contribución de este libro?

Ofrece al lector la oportunidad de encontrar en un solo volumen una gran cantidad de fotografías y archivos que estaban dispersos. Además, en los últimos veinte años, desde la publicación de nuestro primer libro, "Canfranc, el mito", ha habido nuevas investigaciones y correcciones que queríamos reflejar, redimensionando algunas historias que en los últimos años se han convertido en leyenda, como las novelas de Rosario Raro, por ejemplo.

Y Juan, ¿cuál es para ti la historia más fascinante que puedas resumir en un minuto?

La historia que encarna la esencia del Canfranc es que es una estación y línea de comunicación que, en realidad, nunca debería haber existido. Lo he dicho muchas veces: cuando investigas, descubres que fue un proyecto que nadie quería. Solo una parte de los aragoneses, no todos, apoyaba la idea —como en Huesca capital, que se oponía porque no pasaba por allí— y en Francia solo confiaban en el proyecto las gentes del Beard. Desde su nacimiento, fue un proyecto destinado al fracaso, fracasado incluso antes de su inauguración. Estuvo más años cerrado que abierto. En 1953, en el centenario del manifiesto fundacional, un periodista escribió que Canfranc era '75 años de esperanza y 25 de decepción', y esa decepción se ha acumulado hasta hoy, aunque ahora la estación luce con el esplendor del pasado. Parece que estamos más cerca de su reapertura, pero sigue siendo un símbolo de reivindicación.

¿Alguna anécdota interesante en tu investigación, Juan?

Sí, muchas. Pero una que me obsesionó mucho fue un mapa, un plano de la estación. Se hicieron muchos bocetos y proyectos, y en realidad, en un principio, la estación iba a estar en Villanueva, incluso en Jaca, o en las foz de Abel, en Francia. Pero los ingenieros se dieron cuenta de que no cabía allí, y finalmente se decidió en Los Arañones, junto al túnel del Somport. La historia de su diseño, en forma de U en un primer proyecto de 1910, y cómo esa idea cambió en los últimos días antes de publicar el libro, ha sido una verdadera obsesión personal. Es sorprendente cómo esa estación fue concebida en sus inicios de esa manera.

¿Y ese optimismo renovado que transmite el libro, también es una esperanza para el futuro?

Por supuesto. El libro tiene un final feliz: las fotografías actuales de la estación, que muestran su estado hoy en día. Hace veinte años, el relato terminaba con melancolía y frustración. Ahora, en cambio, la historia tiene un final positivo. La cubierta combina una foto histórica y otra moderna, simbolizando ese renacer. Pero todavía hay capítulos por escribir: esperamos que en 2032, el túnel del Somport se reabra y Canfranc vuelva a ser la conexión internacional que fue en su origen, un paso entre España y Francia a través de los Pirineos.

¿Dónde puede adquirirse este libro?

En librerías de Jaca, en Canfranc, próximamente en Huesca y Zaragoza. Y para quienes están fuera de Aragón, también puede comprarse a través de nuestra página web, sargantana.com. El éxito del libro ya está asegurado, y estamos muy satisfechos.

Muchas gracias, Juan, por compartir con nosotros esta apasionante historia.

Gracias a vosotros. Es un placer poder contar el pasado y el futuro de un símbolo que sigue vivo en nuestros corazones.