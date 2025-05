Aragoneses Jacetania defiende a su concejal ante los ataques en redes por la ordenanza de terrazas

Jaca - Publicado el 23 may 2025, 12:20

El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza de regulación de terrazas, un documento elaborado con el objetivo de establecer criterios claros sobre la ocupación del espacio público por parte de los establecimientos hosteleros.

Desde ese mismo día, han comenzado a circular en plataformas digitales mensajes anónimos que acusan al edil de haber diseñado la normativa con intereses personales, insinuando que su intención habría sido facilitar la instalación permanente de la terraza de su propio establecimiento hostelero. Estas publicaciones, carentes de pruebas y realizadas desde perfiles sin identificar, han sido calificadas como un "escrache" por su formación política.

Aragoneses Jacetania ha reaccionado con un comunicado oficial en el que condena enérgicamente los ataques recibidos por su compañero de partido. El texto íntegro es el siguiente:

Desde la agrupación Aragoneses Jacetania queremos manifestar nuestra más enérgica condena al escrache sufrido por nuestro compañero y concejal del Ayuntamiento de Jaca, José Manuel de Prada.

Este ataque, de carácter anónimo y realizado a través de redes sociales, no solo atenta contra su imagen personal y profesional, sino que también representa una grave falta de respeto hacia el trabajo de un representante público elegido democráticamente. Consideramos que se ha cruzado una línea inadmisible al señalar e intentar desprestigiar a una persona que ejerce su cargo con compromiso, dedicación y transparencia. José Manuel de Prada no solo representa a nuestra formación, sino también a todos los vecinos que le dieron su confianza en las urnas. Nos parece especialmente grave que estos ataques se realicen desde perfiles sin identidad clara, sin aportar pruebas ni contrastar información. Esta forma de actuar cobarde y destructiva no tiene cabida en una sociedad democrática ni en un entorno de convivencia como el de nuestra ciudad.

Por todo ello, desde Aragoneses Jacetania hemos puesto los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de que se depuren responsabilidades y se adopten las medidas legales que correspondan.

La libertad de expresión no puede amparar el insulto, la calumnia ni el acoso personal. Reiteramos nuestro apoyo total a José Manuel de Prada y reafirmamos nuestro compromiso con una política basada en el respeto, el diálogo y la participación. Las diferencias de opinión son legítimas y necesarias, pero siempre deben expresarse desde la responsabilidad y el civismo.