El Alto Gállego reivindica el campo con un calendario que captura el alma de sus pueblos

La comarca del Alto Gállego ha presentado su tradicional calendario, que este año tiene como temática principal la agricultura y la ganadería. La presentación se ha realizado en Yebra de Basa y ha servido para poner en valor uno de los pilares del territorio, según ha explicado la consejera de cultura, Rocío Arnal.

Un homenaje al mundo rural

Con esta temática, la comarca ha querido plasmar la importancia de un sector que "no solamente nos produce alimentos de calidad, sino que crea empleo y cuida de nuestra tierra", ha afirmado Arnal. Para la consejera, el objetivo fundamental es reivindicar la actividad que permite "mantener vivos nuestros pueblos y apoyar al mundo rural".

El proceso de creación ha sido un reto, ya que se han realizado más de 100 fotografías por los montes y montañas de la zona, de las que se han tenido que seleccionar solo doce. Arnal ha agradecido la implicación de los profesionales del sector: "Han colaborado muchos agricultores y ganaderos de nuestra zona. Nos lo han puesto muy fácil, eso es para agradecer".

Presentación y distribución

La presentación del calendario ha sido una "jornada redonda". Además, se ha proyectado un vídeo de agradecimiento de Judith Ballarín, colaboradora del programa de Aragón Televisión 'El campo es nuestro', recientemente galardonado con un premio Ondas.

Se ha realizado una tirada de más de 2.000 calendarios que se distribuirán de forma gratuita. Los interesados pueden recoger sus ejemplares en la sede de la comarca, en Sabiñánigo, y en los diferentes ayuntamientos que la componen. Además de las fotografías, el almanaque incluye las fechas de las fiestas de los pueblos para "que no nos perdamos ninguna".

Mucho más que esquí

Rocío Arnal ha aprovechado para recordar que el Alto Gállego es mucho más que sus estaciones de esquí, como Formigal o Panticosa. La consejera ha extendido una invitación a realizar un "recorrido turístico" por los más de 50 pueblos de la comarca para descubrir su patrimonio, historia y cultura, destacando el creciente interés que suscitan. "Yo pienso que es porque la gente quiere ver cosas de nuestros antepasados", ha señalado Arnal.

Finalmente, la consejera de cultura ha recordado que la agenda cultural de la comarca sigue activa, con próximos conciertos de villancicos a cargo del Grupo de Jota Santiago, como el que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre en la iglesia de Sardas.