El Bon día de Katia Suñer del 17 de diciembre 2025
El Bon día de Katia Suñer del 17 de diciembre 2025
José Luis Bauza
Mallorca - Publicado el
1 min lectura1:08 min escucha
Temas relacionados
"¿No sería mejor que Yolanda Díaz dijera que no dejaría el puesto ni aunque se destapase mañana que Sánchez sale en las listas de Jeffrey Epstein con un pseudónimo en gallego?"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h