Carlos Serrano: "Jaca necesita un cambio y el Partido Popular lo va a propiciar"

Carlos Serrano Pérez, 53 años con dos hijos, oficial de policía local en excedencia, se muestra con la adrenalina a tope "como los deportistas cuando llegan al final de un partido. Con ganas de que llegue el domingo y propiciar el cambio que necesita Jaca".

Sobre la campaña, Serrano dice que ha sido "dura, intensa pero muy animada. Hemos tenido mucho apoyo, todo la lista, la junta local, afiliados, todos están muy volcados y eso hace que la dureza se convierta en livianez. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos el trabajo hecho. Estoy confiado porque tengo un equipazo, mezclando la renovación y la experiencia (...)

En el Partido Popular están convencidos de que el resultado electoral será muy distinto al de hace 4 años, donde fueron la segunda fuerza con cerca de 1.100 votos (3 concejales), lejos del Psoe que superó los 2000 (6): "Me vuelvo a presentar por Jaca. Llevo 30 años en el ayuntamiento y no tendría ninguna necesidad de complicarme la vida, pero las personas que somos de Jaca, que tenemos inquietudes pues aquí estamos (...). Además si consigues hacer un equipo nuevo, renovado y con experiencia pues el éxito debería estar garantizado pero ya no está en nuestras manos. Espero que la gente quiera cambiar, que confíe en el PP, somos la única alternativa real de cambio. Los cambios, como todo en la vida, son buenos y Jaca necesita un cambio".

Sobre la situación de Jaca, Serrano hace esta radiografía: "De los últimos 24 años, 20 han sido socialistas y sólo hay que ver lo poco que se ha avanzado, por ejemplo en el Hospital, Palacio de Congresos, plaza Biscós y pista de hielo son un sinsentido... Necesitamos un helipuerto de emergencias y no nos podemos permitir quedarnos desde el 1 de junio sin UVI móvil 24 horas en Jaca y el compromiso del Partido Popular y de Jorge Azcón es que en los primeros 100 días de gobierno tendremos UVI 24 horas en Jaca con médico. El Palacio se cae a cachitos, hemos perdido la idiosincrasia (...) la plaza Biscós no gusta y hay que cambiarla ya, y hay que dar una solución al solar de la antigua pista de hielo y al mantenimiento de la actual (...). Hay temas pendientes que llevan 8 años en el olvido como casa Don Valero, la casa de la música, la Casa Irigoyen, la traída de aguas, la variante de Jaca, la unión física de estaciones con el PIGA que dejó el PP en 2015, la reapertura del Canfranc, la plataforma logística de Martillué, polígono Levante....son tantas cosas que si queremos mejorar tiene que ser con el Partido Popular para sacar adelante todos estos proyectos".

Conoce todas las medidas del Partido Popular en el podcast de la entrevista a Carlos Serrano en Cope.