Así será la nueva edición del Festival Folclórico de los Pirineos

Hoy se ha presentado la 51 edición del Festival Folclórico de los Pirineos que empezará el próximo miércoles 28 y acabará el domingo 1 de agosto y que tendrá que ajustarse a las medidas exigidas por la pandemia.

Y es precisamente por ello que esta edición ha sido uno de los más difíciles de organizar y que no contará con la participación de grupos internacionales. Así lo señala Olvido Moratinos, concejal delegada del Festival: “Muy complicada, muy difícil y en casos angustiosa. Complicado, imposible traer grupos internacionales, pero hasta los propios nacionales está siendo sumamente difícil. Hay muchos de ellos que no han empezado a ensayar todavía, que lo han hecho en unas condiciones muy bajas, muy relativas, y que no se quieren arriesgar a venir a un festival de prestigio reconocido como es el Festival Folclórico de Jaca”.

En esta edición los protagonistas serán, por tanto, los grupos nacionales y más especialmente los aragoneses, entre los que destaca el Grupo de folclore pirenaico de San Juan de Plan. Así contamos con el Grupo de Jota Uriel, Estirpe de Aragonia o los Gaiteros de Asturias en las sesiones de tarde; y en las noches de San Lure las actuaciones de Uruel Jaca, el Joven Ballet del Pirineo, que además abre y cierra el Festival, el Orfeón Jacetano, el 29 el concierto de jazz de la Banda Municipal de Música; y los días 31 y 1 el concierto de Ara Malikian, la joya de esta edición.

Pero las diferencias de esta edición son muchas y afectan a todos los ámbitos. Todo se llevará a cabo al aire libre, pero desaparecerán los tradicionales pasacalles que convertían a la calle principal de Jaca en la “Calle Mayor del Mundo” Los escenarios elegidos son la Plaza de San Lure para las actuaciones nocturnas y patio del instituto Domingo Miral para los eventos infantiles y los espectáculos de tarde.

Además habrá dos concursos: uno de fotografía y otro de Tik Tok, una red social en auge, y habrá tres exposiciones, una en el Palacio de Congresos con un photocall para Tik Tok, en la Ciudadela y en las calles de Jaca.

La gran novedad de este festival son las visitas teatralizadas que se llevarán a cabo todas las tardes a las 7. Así nos lo explica Olvido Moratinos: “Una visita teatralizada que también es una novedad para ese público familiar que nos va a trasladar a otros escenarios y a otras épocas de este festival con un personaje multicolor y multicultural”.

En cuanto a los voluntarios, pieza clave de la organización. Se reducirán de los habituales 300 a unos 30 o 40, pero seguirán teniendo un papel importante.

Así pues, el domingo el Festival no cerrará con el desfile tradicional, sino con la actuación del Joven Ballet por la tarde en el Domingo Miral, y a las 9 el toda la ciudad cantará el himno del festival que sonará por megafonía.

Recordamos que todas las entradas son gratuitas excepto las de Ara Malikian y las visitas teatralizadas de la tarde, pero que será necesario recoger la invitación en la web o el Palacio.