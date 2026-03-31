Sobrarbe se convierte en el primer destino Starlight de Huesca y mira al cielo para atraer un nuevo turismo

La comarca de Sobrarbe se ha convertido oficialmente en el primer Destino Turístico Starlight de la provincia de Huesca. Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Starlight, acredita la excepcional calidad de sus cielos nocturnos y su firme compromiso con la protección del firmamento frente a la contaminación lumínica.

Durante el exhaustivo proceso de auditoría, los expertos de la Fundación Starlight destacaron la extraordinaria calidad del cielo de Sobrarbe, que llegó a impresionarles muy positivamente. Este hecho refuerza el valor del distintivo y posiciona a la comarca como un territorio de referencia para el astroturismo.

Un impulso para el astroturismo

La certificación sitúa a Sobrarbe como un enclave estratégico para el desarrollo del astroturismo, una modalidad en auge que combina la observación de la naturaleza, la divulgación científica y la sostenibilidad. Se trata de una oportunidad para diversificar la oferta y atraer a un público diferente.

Europa Press Sobrarbe quiere dar un impulso al astroturismo

El presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa, ha subrayado la importancia de este logro. “Esta certificación es el resultado del trabajo conjunto del territorio y abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta turística y atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al cielo nocturno”, ha señalado.

Abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta turística y atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas al cielo nocturno" José Manuel Bielsa Presidente de la Comarca de Sobrarbe

Además, Bielsa ha añadido que el proyecto tiene una visión a largo plazo para la comunidad local. “Con este proyecto buscamos que los vecinos de Sobrarbe desarrollen una relación más respetuosa y saludable con el medio”, concluye el presidente comarcal.

Buscamos que los vecinos de Sobrarbe desarrollen una relación más respetuosa y saludable con el medio" José Manuel Bielsa Presidente de la Comarca de Sobrarbe

Red de miradores y formación especializada

Como parte de las acciones ya previstas, la Comarca trabaja en la creación de una red de 12 miradores Starlight repartidos por todo el territorio. A esto se sumará la puesta en marcha de formación oficial dirigida a guías de naturaleza, guías turísticos y profesionales de la astrofotografía para especializar al sector.

Finalmente, se impulsarán medidas en colaboración con los distintos municipios para mejorar la iluminación exterior y seguir preservando la oscuridad del cielo. Este proyecto global se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 365, que busca consolidar un modelo de turismo más consciente y sostenible para la comarca.