Riegos del Alto Aragón inicia el riego y pide no "dilapidar" el agua y mayor regulación: "No se puede dilapidar el recurso que es la riqueza de esta tierra"

Riegos del Alto Aragón ha iniciado este lunes, 9 de marzo, su campaña de riego de 2024 con unas perspectivas hídricas favorables. La decisión, tomada por la junta de gobierno el pasado 26 de febrero, llega en un momento en que los embalses del sistema se encuentran por encima del 82 % de su capacidad y con una reserva de nieve en las cuencas de los ríos Gállego y Cinca que roza los 550 hectómetros cúbicos, según ha informado el presidente de la comunidad, José Antonio Pradas.

Pese al buen punto de partida, Pradas ha matizado que el éxito de la campaña dependerá de la evolución meteorológica y de un deshielo progresivo que sea "paulatino" y "se prolongue en el tiempo lo máximo posible" para ir reponiendo el agua de los embalses. Una primavera y un verano con temperaturas por encima de lo normal o con olas de calor, ha advertido, aumentarían la exigencia hídrica de los cultivos y obligarían a "aportar más cantidad de agua para sacar adelante esas cosechas".

La necesidad de no dilapidar el agua

Más allá de la coyuntura actual, el presidente de Riegos del Alto Aragón ha puesto el foco en lo que considera el problema de fondo: la deficiente regulación de la cuenca del Gállego. Pradas ha calificado de "lujo" el hecho de "dilapidar un recurso natural tan importante" y ha aportado datos para sostener su reclamación, ya que "llevamos ya dos campañas en las que los vertidos en el Gállego han excedido los 500 hectómetros".

Europa Press El año hidrológico empezó sin casi precipitaciones

La situación es crítica incluso antes de empezar la temporada fuerte de riego, puesto que este año ya se han vertido más de 200 hectómetros en la misma cuenca antes del inicio de la campaña. Esta pérdida de un recurso vital es la principal preocupación de la organización.

Aragón no se puede permitir el lujo de dilapidar el recurso que es la riqueza de esta tierra" José Antonio Pradas Presidente de Riegos del Alto Aragón

En este sentido, Pradas ha sido contundente: "Aragón, como comunidad autónoma, no se puede permitir el lujo de dilapidar el recurso que es la riqueza de esta tierra". Ha defendido que una correcta gestión del agua mediante obras de regulación es fundamental para hacer compatibles todos los usos, desde el mantenimiento de los caudales ecológicos y el abastecimiento de boca hasta los usos lúdicos y, por supuesto, el regadío.

Europa Press El deshielo es fundamental en la campaña de riego

El embalse de Almudévar, un año de espera

Un ejemplo de las infraestructuras pendientes es el embalse de Almudévar, cuya puesta en servicio sigue "lamentablemente" sin novedades. Pradas ha recordado que hace justo un año se firmó el convenio entre el Ministerio y Red Eléctrica para la fabricación del equipo de transformación eléctrica necesario para la estación de bombeo, un paso indispensable para su funcionamiento.

Europa Press Los embalses están al 82%

El convenio fijaba un plazo de 36 meses para la entrega del equipo, un horizonte que el presidente considera "de máximos" y que esperaba que se pudiera acortar. Sin embargo, transcurridos doce meses, no hay noticias de que la finalización del equipo esté próxima, lo que mantiene bloqueada una infraestructura clave para la regulación y gestión del agua en la región.