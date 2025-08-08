El recinto ferial, preparado para las fiestas de San Lorenzo

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la concejal de Fiestas, Nuria Mur y el concejal de Servicios Generales, José Miguel Veintemilla, han visitado en la mañana de este viernes el recinto ferial de Huesca junto a Bomberos, Policía Local y Servicios Generales del Ayuntamiento de Huesca. Han estado acompañados por el Presidente de la Asociación de Feriantes de Huesca, Iván Sada.

El objetivo de esta visita ha sido el de realizar un visionado de todo el ferial para comprobar que todo el montaje se ha desarrollando con normalidad y que cuenta con las medidas de seguridad pertinentes de cara a su apertura esta misma tarde del día 8. Las ferias permanecerán abiertas hasta el día 17 de agosto, con precios especiales a partir del 16.

Este año, el recinto ferial cuenta con 29 atracciones, 17 infantiles y 12 para adultos; además, se han ubicado 19 casetas y tómbolas y 12 puestos de hostelería. De las atracciones de mayores destaca el regreso de “Alcatraz”, que, como indicaba Iván Sada, “había repetido anteriormente y funcionaba bastante bien”.

En total, 16.383 m2 de superficie con 3.515 m2 dedicados a actividades para adultos, 2.738 m2 para atracciones infantiles, 1.002 m2 para hostelería y 1.552 m2 para casetas y tómbolas, con una potencia contratada de 1259,07 kW. Las ferias inclusivas, con reducción de sonido y luminaria, serán los días 12 y 13 de agosto de 18:30 a 20:00 horas.